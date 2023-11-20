OpenAI'ın görevden alınan CEO'su Altman Microsoft'a katıldı

Microsoft CEO'su Satya Nadella, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, OpenAI ile ortaklıklarına bağlı kaldıklarını vurgulayarak, şirketin CEO'su Emmett Shear ve OpenAI'ın yeni liderlik ekibi ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

OpenAI'ın kurucu ortakları Sam Altman ile Greg Brockman'ın çalışma arkadaşlarıyla birlikte yeni bir gelişmiş yapay zeka araştırma ekibine liderlik etmek üzere Microsoft'a katılacaklarını bildiren Nadella, ekibin başarıları için gereken kaynakları sağlamak üzere hızla hareket edeceklerini kaydetti.

OpenAI'a geçici CEO atandı

OpenAI, canlı görüntü akışı platformu Twitch'in kurucu ortağı Emmett Shear'ı geçici CEO olarak atadı.

Shear, X'ten yaptığı açıklamada, "hayatında bir kez çıkacak bir fırsatı değerlendirdiğini" ve OpenAI'ın geçici CEO'su olmayı kabul ettiğini bildirdi.

Microsoft ile ortaklıklarının güçlü olmaya devam ettiğini belirten Shear, gelecek haftalarda tüm müşterilere iyi hizmet vermeyi sürdürmenin önceliği olacağını kaydetti.

Shear, Altman'ın görevden alınmasına ilişkin süreç ve iletişimin kötü yürütüldüğünü, bu durumun şirkete olan güvene ciddi şekilde zarar verdiğini ifade etti.

Gelecek 30 gün için üç aşamalı bir planı olduğunu bildiren Shear, Altman'ın ayrılışını araştırmak için bağımsız bir araştırmacı tutmayı, şirketin paydaşlarıyla iletişim içinde olmayı ve OpenAI'ın yönetim ekibini yeniden düzenlemeyi düşündüğünü anlattı.

Yönetim kurulunun "Altman'ın liderlik becerisine güveni olmadığı" açıklanmıştı

Yapay zeka uygulaması ChatGPT'yi geliştiren OpenAI'ın cuma günü yaptığı açıklamada, CEO Sam Altman'ın görevinden ayrılacağı bildirilmiş, baş teknoloji sorumlusu Mira Murati'nin geçici olarak Altman'ın görevine getirildiği aktarılmıştı.

Altman'ın ayrılışının yönetim kurulu tarafından yürütülen inceleme sürecinin ardından geldiği belirtilen açıklamada, bu süreçte Altman'ın yönetim kuruluyla olan iletişiminde tutarlı bir şekilde samimi olmadığı ve bu durumun Altman'ın sorumluluklarını yerine getirmesine engel olduğu ifade edilmişti.

Açıklamada, "Yönetim kurulunun artık Altman'ın OpenAI'a liderlik etmeye devam etme becerisine güveni yok." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

ABD basınında isimsiz kaynaklara dayandırılan haberlerde, Altman'ın yeni bir yapay zeka şirketi kurabileceği veya OpenAI'a geri dönebileceği belirtilmişti.

Şirketteki bazı çalışanların, Altman'ın yeniden CEO olarak göreve getirilmemesi durumunda istifa etmeyi düşündüğü de aktarılmıştı.