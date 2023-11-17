  1. Anasayfa
  2. Bilim-teknoloji
  3. Öğrencilerin vergi avantajlı yeni telefonu: vivo Y serisi

Öğrencilerin vergi avantajlı yeni telefonu: vivo Y serisi

Yayınlanma:
Öğrencilerin vergi avantajlı yeni telefonu: vivo Y serisi
Hükümetin üniversite öğrencilerine bir seferlik cep telefonu desteği için başvurular başladı. vivo, şık tasarıma, güçlü performansa ve Android güncelleme garantisi ile uzun kullanım ömrüne sahip Y Serisi kapsamında satışa sunduğu 6 ayrı modeli ile gençlere geniş bir akıllı telefon portföyünden seçim yapma şansı sunuyor.

“Genç Teknoloji Destek” uygulaması kapsamında üniversite öğrencilerine satış fiyatı 9 bin 500 TL'yi aşmayan cep telefonu satın alımlarında verilecek devlet desteği için başvurular 15 Kasım’da başladı. Akıllı telefon teknolojilerinde dünyanın önde gelen şirketi vivo’nun Y Serisi modelleri, Türkiye’nin dört bir yanındaki teknoloji mağazalarında 9.500 TL’yi aşmayan fiyatlarıyla öğrencileri bekliyor. vivo kullanıcılara güncel, güvenli, istikrarlı ve sorunsuz bir akıllı telefon deneyimi sunmak için Y serisindeki tüm modellerini iki büyük Android Güncelleme garantisi ve üç yıla kadar Android Güvenlik Güncelleme garantisi ile satışa sunuyor. Öğrenciler markanın üretimini Türkiye Gebze fabrikasında gerçekleştirdiği Y serisinin 6 ayrı modelinden kendilerine en uygun olanı tercih edebiliyor:

  • Y36,
  • Y35,
  • Y22s,
  • Y27,
  • Y17s
  • Y16.

Myvivoshop.com’da ekstra indirim avantajı

Hükümetin öğrencilere verdiği desteğin yanında vivo ayrıca Y16, Y17s, Y27 ve Y35 modellerini myvivoshop.com’dan satın alan kullanıcılara 500 TL sepet indirimi ve 400 TL kupon desteği olmak üzere toplam 900 TL ekstra destek veriyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

Bilim-teknoloji
Vergisiz telefon kampanyasına iki üye katıldı
Vergisiz telefon kampanyasına iki üye katıldı
Haber sitesinden yayılan casus yazılım
Haber sitesinden yayılan casus yazılım
Türk teknoloji ekosistemine yeni oyuncu
Türk teknoloji ekosistemine yeni oyuncu
Bilim Lefkoşa Selçuk Bayraktar’ın Katılımıyla Açıldı
Bilim Lefkoşa Selçuk Bayraktar’ın Katılımıyla Açıldı
Türk firmaları teknoloji atağına geçti
Türk firmaları teknoloji atağına geçti
Yurt dışından telefon getirmek artık hayal !2024 kayıt harçları belli oldu
Yurt dışından telefon getirmek artık hayal !2024 kayıt harçları belli oldu
Türk öğrenciler Honeywell ile ABD'de uzay kampına katıldı
Türk öğrenciler Honeywell ile ABD'de uzay kampına katıldı
YouTube zam geldi mi? YouTube Premium fiyatları 2023
YouTube zam geldi mi? YouTube Premium fiyatları 2023