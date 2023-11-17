Öğrencilerin vergi avantajlı yeni telefonu: vivo Y serisi

“Genç Teknoloji Destek” uygulaması kapsamında üniversite öğrencilerine satış fiyatı 9 bin 500 TL'yi aşmayan cep telefonu satın alımlarında verilecek devlet desteği için başvurular 15 Kasım’da başladı. Akıllı telefon teknolojilerinde dünyanın önde gelen şirketi vivo’nun Y Serisi modelleri, Türkiye’nin dört bir yanındaki teknoloji mağazalarında 9.500 TL’yi aşmayan fiyatlarıyla öğrencileri bekliyor. vivo kullanıcılara güncel, güvenli, istikrarlı ve sorunsuz bir akıllı telefon deneyimi sunmak için Y serisindeki tüm modellerini iki büyük Android Güncelleme garantisi ve üç yıla kadar Android Güvenlik Güncelleme garantisi ile satışa sunuyor. Öğrenciler markanın üretimini Türkiye Gebze fabrikasında gerçekleştirdiği Y serisinin 6 ayrı modelinden kendilerine en uygun olanı tercih edebiliyor:

Y36,

Y35,

Y22s,

Y27,

Y17s

Y16.

Myvivoshop.com’da ekstra indirim avantajı

Hükümetin öğrencilere verdiği desteğin yanında vivo ayrıca Y16, Y17s, Y27 ve Y35 modellerini myvivoshop.com’dan satın alan kullanıcılara 500 TL sepet indirimi ve 400 TL kupon desteği olmak üzere toplam 900 TL ekstra destek veriyor.