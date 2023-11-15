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Microsoft yapay zeka çipini piyasaya sürüyor

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Microsoft yapay zeka çipini piyasaya sürüyor
Microsoft, yapay zekaya yönelik çipi ile genel amaçlı programlama işlemleri için Arm tabanlı çipini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamada, Microsoft mühendislerinin yıllardır süren çok adımlı çalışmalarının sonucunda iki özel çip ile bir entegre sistemin geliştirildiği bildirildi.

Bu çiplerden ilkinin yapay zeka görevleri ve üretken yapay zeka için optimize edilmiş "Microsoft Azure Maia AI Hızlandırıcı" olduğu belirtilen açıklamada, diğerinin ise Microsoft Bulut üzerinde genel amaçlı programlama işlemlerini çalıştırmak üzere tasarlanmış Arm tabanlı işlemci "Arm-Microsoft Azure Cobalt CPU" olduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu çiplerin, Microsoft'un baştan aşağı tasarlanmış, dahili ve müşteri iş yükleri göz önünde bulundurularak optimize edilebilen altyapı sistemlerini sunması için son yapboz parçasını temsil ettiği vurgulandı.

Gelecek yılın başlarında çiplerin şirketin veri merkezlerine dağıtılmaya başlanacağının bilgisi verilen açıklamada, bunun başlangıçta şirketin Microsoft Copilot veya Azure OpenAI Service gibi hizmetlerine güç katacağı aktarıldı.

Açıklamada, çiplerin verimli, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir programlama gücüne yönelik artan talebin yanı sıra en son bulut ve yapay zeka buluşlarından yararlanmak isteyen müşterilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak için sektör ortaklarının genişleyen ürün yelpazesine katılacağı da ifade edildi.

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