MediaMarkt'tan 10.000 TL ve Üzeri Alışverişlere Özel 600 TL MaxiPuan Fırsatı!

Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışverişin keyfini sunan MediaMarkt, tüketicilere sunduğu avantajlara bir yenisini daha ekledi. Buna göre tüketiciler, 26 Kasım tarihine kadar MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr’de Maximum Kart’la tek seferde yapacağı 10.000 TL ve üzeri alışverişlerde 600 TL MaxiPuan kazanacak.

Tüketicilerin kampanyadan faydalanabilmesi için, Maximum Mobil veya İşcep uygulamasındaki ilgili bölümden ‘‘KATIL’’ butonuna tıklaması yeterli oluyor. Puanlar; kampanya koşullarını sağlayan son alışverişin yapıldığı karta 28 Aralık 2023 tarihinde yüklenecekken, son kullanma tarihi ise 31 Ocak 2024 olacak.