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MediaMarkt’ın ‘‘Şahane Kasım’’ Fırsatları Yeni Ürünlerle Devam ediyor!

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MediaMarkt’ın ‘‘Şahane Kasım’’ Fırsatları Yeni Ürünlerle Devam ediyor!
Avrupa’nın açık ara en büyük elektronik perakendecisi MediaMarkt, Şahane Kasım fırsatlarına yeni ürünler ekleyerek devam ediyor. 9 Kasım tarihine kadar geçerli olacak Şahane Kasım fırsatları kapsamında, birbirinden farklı binlerce ürün, cazip fiyatlarla tüketicilerle buluşacak.

Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışverişin keyfini sunan MediaMarkt, bugün başlattığı kampanyasında, akıllı telefondan tablete, otomatik kahve makinesinden, laptop sırt çantası ve hoparlöre kadar birçok ürün çeşitli fırsatlarla satışa sunulacak.

Kampanya kapsamında;

  • DELONGHI ECAM290.61.SB Magnifica Evo Otomatik Kahve Makinesi 16.999 TL’den
  • JBL Bar 1000 Multibeam Soundbar Hoparlör 29.999 TL’den
  • APPLE 6. Nesil iPad Mini Wi-Fi 64GB Tablet 15.599 TL’den
  • HP Travel 15.6" 25L Laptop Sırt Çantası 10.99 TL’den
  • VIVO Y22S 128GB Akıllı Telefon 7.999 TL’den satışa sunulacak.

MediaMarkt’ın kampanyası 9 Kasım tarihine kadar Türkiye genelindeki 96 mağazasında, mediamarkt.com.tr’de ve mobil uygulamasında geçerli olacak.

Tüketiciler kampanyaya dair detaylara MediaMarkt Şahane Kasım Kampanyası adresinden ulaşabilirler.

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