MediaMarkt’ın ‘‘Şahane Kasım’’ Fırsatları Yeni Ürünlerle Devam ediyor!

Avrupa’nın açık ara en büyük elektronik perakendecisi MediaMarkt, Şahane Kasım fırsatlarına yeni ürünler ekleyerek devam ediyor. 9 Kasım tarihine kadar geçerli olacak Şahane Kasım fırsatları kapsamında, birbirinden farklı binlerce ürün, cazip fiyatlarla tüketicilerle buluşacak.