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MASTER COLLECTION Vol.1 PlayStation4 Fiziksel Sürümü, 7 Mart’ta Piyasaya Çıkıyor

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MASTER COLLECTION Vol.1 PlayStation4 Fiziksel Sürümü, 7 Mart’ta Piyasaya Çıkıyor
Yalnızca EMEA bölgesinde piyasaya sürülecek olan bu sürümle koleksiyonun fiziksel versiyonuna sahip olabilirsiniz.

Konami Digital Entertainment B.V. bugün yaptığı açıklamayla "METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1" PlayStation®4 fiziksel sürümünün 7 Mart 2024'te yalnızca EMEA bölgesinde raflarda olacağını duyurdu. Böylece PlayStation®4 kullanıcıları, geçtiğimiz yıl 24 Ekim'de yalnızca dijital ortamda piyasaya çıkan oyunu dilerlerse fiziksel olarak da satın alabilecek.

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