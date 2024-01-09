MASTER COLLECTION Vol.1 PlayStation4 Fiziksel Sürümü, 7 Mart’ta Piyasaya Çıkıyor
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Yalnızca EMEA bölgesinde piyasaya sürülecek olan bu sürümle koleksiyonun fiziksel versiyonuna sahip olabilirsiniz.
Konami Digital Entertainment B.V. bugün yaptığı açıklamayla "METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1" PlayStation®4 fiziksel sürümünün 7 Mart 2024'te yalnızca EMEA bölgesinde raflarda olacağını duyurdu. Böylece PlayStation®4 kullanıcıları, geçtiğimiz yıl 24 Ekim'de yalnızca dijital ortamda piyasaya çıkan oyunu dilerlerse fiziksel olarak da satın alabilecek.
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