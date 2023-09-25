Mail Order Nedir? Nasıl Yapılır?

Mail order, ürünlerin veya hizmetlerin posta yoluyla sipariş edilip teslim alındığı bir alışveriş yöntemidir. Bu yöntem, tüketicilere ürünleri fiziksel olarak görmeden veya denemeden satın alma fırsatı sunar. Geleneksel olarak kataloglar veya broşürler aracılığıyla gerçekleştirilen mail order, günümüzde internetin yaygınlaşmasıyla online alışveriş olarak da bilinir.