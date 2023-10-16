Kullanılmayan telefonlar kapatılacak mı? 2023 telefonların IMEI kaydı silinecek mi?

Resmi Gazete’de sinyal alınamayan telefonların IMEI kaydının silinmesiyle ilgili yeni süre paylaşıldı. Bu kapsamda önceden 7 yıl olan süre oldukça azaldı. Peki, Sinyal alınamayan telefonun IMEI kaydı silinme süresi ne kadar, kaç gün oldu?

Sinyal alınamayan telefonun IMEI kaydı silinme süresi ne kadar, kaç gün oldu?

Bir yıl kullanılmayan cep telefonları kapatılacak. Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikte yer alan "kesintisiz yedi yıl" ibaresi "son sinyal almasından itibaren kesintisiz bir yıl" şeklinde değiştirildi.

1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek yönetmelikle bir yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonları siyah listeye alınacak ve IMEI kayıtları silinecek.

Son kullanıcı şartı

Siyah listeye alınmış bir cep telefonunun son kullanıcıya ait abone numarası ile kullanılması durumunda kontrol yapılacak. Kontrol süreci olumlu sonuçlanırsa cihaza ait IMEI numarası tekrar kayıtlı hale getirilecek ve yeniden beyaz listeye alınacak.