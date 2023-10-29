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Kırgızistan, Türkiye'den Aksungur ve Akıncı SİHA'ları satın aldı

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Kırgızistan, Türkiye'den Aksungur ve Akıncı SİHA'ları satın aldı
Kırgızistan, Türkiye'den Aksungur ve Akıncı silahlı insansız hava aracı (SİHA) satın aldı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan, Türkiye'den Aksungur ve Akıncı SİHA'ları teslim aldı.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov de Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev'in eşliğinde teslim alınan Aksungur ve Akıncı'nın konuşlandığı üste incelemelerde bulundu.

Caparov'un üsse yaptığı ziyarete, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da katıldı.

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