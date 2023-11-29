Kaspersky’den, Şifre Güvenliğine Emoji Dokunuşu: Dijital Korumanızı Renklendirin!

Günümüzde pek çok internet kullanıcısı, uzun, karmaşık şifreleri hatırlamakta zorlanıyor ve genellikle basit şifreleri tercih ediyor.Emoji tabanlı şifreler, bu sorunu çözmek için geliştirilmiş bir yaklaşımı kullanıcılarına sunuyor. Unicode standardının bir parçası olan emojiler, şifrelerinizi güçlendirmenin yanı sıra, onları daha hızlı ve hatırlaması daha kolay hale getiriyor.

Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özar konuya ilişkin şunları söylüyor: "Emoji tabanlı şifreler, siber tehditlere karşı dayanıklılığı artırmanın yanı sıra, kullanıcı deneyimini de önemli ölçüde iyileştiriyor. Çeşitli emoji seçenekleri, siber saldırganların saldırılarını önlemekte etkili bir bariyer oluşturuyor. Ayrıca, kullanıcılar şifrelerini hatırlamakta daha başarılı oluyorlar çünkü bir dizi ifadeyi bir araya getirmek, basit harf ve rakam kombinasyonlarından daha etkili bir hatırlama yöntemi sunuyor .Buna ilişkin bir örnek olarak ise “I believe I can fly” Uçabileceğime inanıyorum” anlamına gelen bu şifre oldukça sıradışı ve keyifli olduğunu söylemekte fayda var. Bu yöntem kullanıcıların hayal güçleriyle daha da zenginleşecek bir potansiyele sahip”

Emoji tabanlı şifrelerin kullanımı pek çok avantajı beraberinde getiriyor. Geleneksel şifreleme yöntemlerine kıyasla, emoji tabanlı şifreler daha az karakterle daha güçlü bir güvenlik sağlıyor. Kaspersky uzmanları emoji tabanlı şifrelerle siber güvenliğin daha etkili ve kullanıcı dostu hale gelmesinin dijital dünyada güvenliği artırmak adına önemli bir adım olduğuna vurgu yapıyor.

Emoji tabanlı şifreler kullanmanın getirdiği avantajlar:

Kısa ve Güçlü Şifreler: Emoji tabanlı şifreler, daha az karakterle daha güçlü bir güvenlik sağlar.

Emoji tabanlı şifreler, daha az karakterle daha güçlü bir güvenlik sağlar. Siber Saldırılara Karşı Dayanıklılık: emoji tabanlı şifreleri kaba kuvvet yöntemleriyle çözmekte zorlanır. Her bir emoji için mevcut çok sayıda varyasyon, bu tür şifreleri tahmin etmeyi ve çözmeyi büyük ölçüde karmaşıklaştırır.

Kolay Hatırlanabilirlik: Emoji kullanarak anlamlı cümleler oluşturmak, şifreleri hatırlamayı büyük ölçüde kolaylaştırır

Emoji tabanlı şifrelerin kullanımı, beraberinde avantajları getirirken, dikkat edilmesi gereken bazı noktalar da bulunuyor:

Hizmet Uyumları: Tüm çevrimiçi platformlar, emoji tabanlı şifreleri desteklemeyebilir. Bu nedenle, kullanıcıların tercih ettikleri hizmet veya platformlarda emoji şifrelerini kullanabilme olasılığını test etmek önemlidir."

Tüm çevrimiçi platformlar, emoji tabanlı şifreleri desteklemeyebilir. Bu nedenle, kullanıcıların tercih ettikleri hizmet veya platformlarda emoji şifrelerini kullanabilme olasılığını test etmek önemlidir." Giriş Zorlukları: Emoji girişi, bilgisayar kullanıcıları için mobil cihazlara kıyasla biraz daha zahmetli olabilir.

Emoji girişi, bilgisayar kullanıcıları için mobil cihazlara kıyasla biraz daha zahmetli olabilir. Emoji Sıralaması: Sık kullanılan emoji listeleri, şifreleri tahmin etmeyi kolaylaştırabilir; bu nedenle kullanıcılar sıralamaya dikkat etmelidir.

Emoji şifreleri nasıl girilir?

Emoji şifrelerini girmenin yöntemi, cihazınıza ve işletim sistemine bağlıdır. Akıllı telefonlarda buna özel bir klavye bölümü bulunurken, bilgisayarınızda şu seçeneklerden birini kullanabilirsiniz: