İTÜ öğrencileri solar İHA-Anatolia'yı tanıttı

Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. İsmail Koyuncu, teknik üniversite olarak en güçlü yönlerinden birinin, öğrenci faaliyetlerinden kulüplere, proje takımlarına her zaman en üst seviyede önem ve değer vermek olduğunu söyledi.

Koyuncu, "Bunu her fırsatta dile getirdiğimiz gibi öğrencilerimizin çalışmalarına elimizden geldiği ölçüde destek vermeye çalışıyoruz. Bu anlamda öğrencilerimizle ve çıkardıkları işlerle gurur duyuyoruz. Öğrencilerimizin deneyim kazanmasının kendi alanları dışında hem sosyal hem de akademik bilgilerini zenginleştirmelerinin çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin hem kendi alanları hem de ilişkide olduğu ekosisteme dahil olmaları ve deneyim kazanmalarının İTÜ olarak öncelikleri arasında yer aldığını dile getiren Prof. Dr. İsmail Koyuncu, "Bizlerin bu noktada akademisyen olarak en güzel ödülü, böyle güzel tanıtım toplantılarına, yeni tasarlanan bir ürün için yapılan lansman toplantılarına katılmak oluyor. Öğrencilerimizin tasarladığı kendi emek ve gayretleriyle çalışıp ürettiği bu projeler, gün gelip tanıtım toplantıları ile duyurulduğunda bizler de öğrencilerimizle gururlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

THY Teknik AŞ Genel Müdürü Mikail Akbulut da İTÜNOM'un kendi kendine yeten, kendi arkadaşlarını eğiten, bir süre sonra ilerde belki üstat denilecek seviyeye gelecek ve kendini planlamış bir ekip olduğunun altını çizdi.

Akbulut, "Türkiye'de yapılması gereken ağır sanayi hamleleri gerçekleştirilmiş olsaydı milli teknoloji hamlesi çok daha erken başlayabilirdi." açıklamasında bulundu.