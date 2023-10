ITServ, teknoloji dünyasında geleceğin parlayan 5 mesleğini sıraladı

Teknoloji dünyasındaki hızlı gelişmeler, yeni ve heyecan verici meslek fırsatları yaratıyor. Kurumların tüm teknoloji ihtiyaçlarını tek merkezden çözebilen ITServ’e göre geleceğin meslekleri arasında uzaktan çalışma uzmanı, blockchain geliştirici, siber güvenlik uzmanı, veri bilimci ve yapay zeka mühendisliği başı çekiyor.

Teknolojinin hızlı evrimi, iş dünyasını dönüştürüyor. Bu dönüşümün parçası olarak, yeni ve heyecan verici meslekler doğuyor ve geleneksel iş tanımları değişiyor. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler, büyük veri analizi, yapay zeka, otomasyon ve dijitalleşme gibi alanlarda büyük fırsatlar yaratıyor.

Kurumların tüm teknoloji ihtiyaçlarını tek merkezden çözebilen ITServ’ün Genel Müdür Yardımcısı Abide Kansu Erimer, teknolojik dönüşümün sadece yeni meslekler yaratmakla kalmadığını aynı zamanda geleneksel meslekleri de dijital dünyaya uygun hale getirdiğini söylüyor. Sektörün yeni becerilere uyum sağlaması gerektiğini vurgulayan Erimer geleceğin parlayan mesleklerini şöyle sıralıyor:

Uzaktan çalışma uzmanı: Dijitalleşmenin artmasıyla birlikte uzaktan çalışma, birçok organizasyon için önemli hale geldi. Pandemiden sonra hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. Uzaktan çalışma uzmanları, iş süreçlerini ve uzaktan çalışma kültürünü iyileştirmek için çalışacaklar.

Yapay zeka mühendisi: Yapay zeka ve makine öğrenimi alanında uzmanlaşmış mühendisler, otomasyon, tahmin analitiği ve özelleştirilmiş uygulamalar gibi birçok alanda çalışacaklar.

Veri bilimci: Veri bilimciler, büyük veri analizi ve veri madenciliği konularında uzmanlaşarak şirketlere değerli içgörüler sağlıyorlar. Kararlarını veriye dayandıran organizasyonlar için çok önemli olacaklar.

Siber güvenlik uzmanı: Siber güvenlik uzmanları, siber saldırılara karşı organizasyonları korumak için çalışıyor. Veri güvenliği ve siber güvenlik konularında uzmanlık daha da önemli hale gelecek.

Blockchain geliştirici: Blockchain teknolojisi giderek daha fazla kabul görüyor ve birçok endüstride kullanılıyor. Blockchain geliştiricileri, bu teknolojiyi kullanarak güvenli ve şeffaf sistemler oluşturuyorlar.

Bu mesleklerin yanı sıra, teknoloji ve yazılım dünyasında yeni meslekler de ortaya çıkıyor. Örneğin, metaverse mimarları, metaverse ortamları tasarlıyorlar. Metaverse'ün yaygınlaşmasıyla birlikte metaverse mimarlarına olan ihtiyaç da artacak.

Hizmeti dışarıdan da almak mümkün

Teknoloji ve yazılım dünyasında kariyer yapmak isteyen kişilerin, bu alanlarda güncel gelişmeleri takip etmesi ve gerekli becerileri edinmesini öneriyoruz. ITServ olarak biz de yönetilen hizmetlerle firmaların IT departmanlarına, kendi bünyemizdeki uzman IT kadromuzu sunuyoruz. Bu sayede IT departmanları, yeni teknolojileri takip etmek, güvenlik tehditlerini engellemek ve donanım ve yazılım sorunlarını çözmek için gerekli uzmanlığa sahip oluyor. Firmaların teknoloji departmanlarının tüm işlerini üstlendiğimiz için daha stratejik konulara odaklanabiliyorlar.