iOS 17 Güncellemesi: Yeni Özellikler ve Nasıl Yüklenir? Apple, WWDC 2023 etkinliğinde uzun süredir beklenen iOS 17 güncellemesini duyurdu ve artık kullanılabilir durumda. Bu güncellemenin nasıl yükleneceğini ve hangi cihazlara geldiğini öğrenmek için bu yazıyı okumaya devam edin.

iOS 17'ye Nasıl Yükseltilir?

iOS 17'yi yüklemek oldukça kolaydır. İşte adım adım nasıl yapılacağı:

Ayarlar uygulamasını açın. Sayfanın en altına kaydırın ve "Genel" seçeneğine dokunun. "Yazılım Güncelleme"yi seçin.

Telefonunuzun güncelleme için hazır olduğunda, iOS 17'ye yükseltme seçeneğini burada göreceksiniz. Ancak unutmayın ki iOS 17, herkes için aynı anda kullanılabilir olmayabilir. Ayrıca, iPhone XR veya XS gibi daha eski modellere bu güncellemeyi yükleyemeyeceğinizi unutmayın.

Mesajlara Check-In Özelliği

iOS 17 ile birlikte gelen yeni bir özellik, Mesajlar uygulamasında Check-In özelliğidir. Bu özellik, seçtiğiniz hedefe güvenli bir şekilde vardığınızı belirlediğiniz kişilere otomatik olarak bildirir. Eğer iPhone'unuz hedefinize doğru ilerlemiyorsa, sevdiğiniz kişi veya arkadaşınız rotanızı, telefonunuzun pil seviyesini ve cep telefonu bağlantınızı alır.

Standby Modu

iPhone'unuzu şarj olurken yatay olarak çevirdiğinizde, yeni Standby Modu devreye girer. Bu mod, iPhone'unuzu bir saate, takvime, dijital fotoğraf çerçevesine veya akıllı widget yığınına dönüştürür. Standby Modu, farklı saat kadranları içerir ve ekran geceleri daha az rahatsız edici olması için akıllıca kırmızıya döner. Ayrıca, iPhone'lar artık tercih ettiğiniz Standby Modu ayarlarını belirli MagSafe yuvalarıyla ilişkilendirir, böylece farklı ortamlarda farklı modlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

Offline Harita

iOS 17 ile birlikte, haritadaki bir alanı iPhone'unuza kaydedebilir ve bu alanı internet bağlantısı olmadan keşfedebilirsiniz. Yer kartları, çalışma saatleri ve değerlendirmeler gibi bilgileri görüntülemenize olanak tanırken, sokak sokak yol tarifi almanıza da yardımcı olur. Bu özellik, seyahat ederken oldukça kullanışlıdır.

Çıkartmalar

iOS 17, Mesajlar uygulamasında çıkartmaları daha erişilebilir hale getirir. Artık üçüncü taraf uygulamalardan gelen çıkartmalara hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. Ayrıca, kendi fotoğraflarınızdan çıkartmalar oluşturabilir ve metinlere ekleyebilirsiniz. Çıkartmalar sadece Mesajlar'da değil, aynı zamanda diğer uygulamalarda da kullanılabilir ve kişiselleştirme imkanları sunar.

FaceTime'a Yeni Efektler

iOS, FaceTime görüntülü aramalarda sekiz farklı efekti içeren yeni bir özellik sunuyor. Bu efektleri kullanmak için el hareketleri veya bir menü kullanabilirsiniz. Bu efektler FaceTime'da ve diğer üçüncü taraf uygulamalarda kullanılabilir, ancak bazılarını kullanabilmek için iPhone 12 veya daha yeni bir modele sahip olmanız gerekebilir.

Sesli Mesajlar Görselleşiyor

Artık gelen sesli mesajlar gerçek zamanlı olarak yazıya dökülüyor ve iPhone'unuzun kilit ekranında metin olarak görünüyor. Bu, aramayı açıp açmama konusunda size daha fazla kontrol sağlar.

Video Mesaj

FaceTime görüşmesi yaparken karşı taraf telefonu açmazsa, bir video mesaj bırakabilirsiniz. FaceTime kaydı başlatmak için hızlı bir geri sayım sunar ve hata yaparsanız tekrar kayıt yapma şansı verir.

NameDrop

Artık iPhone'unuzu başka bir iPhone'a yaklaştırarak iletişim bilgilerinizi hızla paylaşabilirsiniz. Ayrıca kişiselleştirilmiş kişi posterleri oluşturabilirsiniz. Bu özellik, kişi bilgilerini paylaşmayı daha kolay ve hızlı hale getirir.

Safari Daha Özel Hale Geliyor

Safari, iOS 17 ile birlikte daha fazla gizlilik özelliği sunuyor. Artık gezinme alışkanlıklarınızı ayrı profillerde saklayabilirsiniz. Ayrıca, Özel Tarama sekmeleri, 15 dakika sonra yeniden yetkilendirme gerektirir, bu da özel sekmelerinizin gizli kalmasını sağlar.

iOS 17 Hangi Modellere Gelecek?

iOS 17, aşağıdaki iPhone modellerine gelecektir:

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Pro

Yukarıdaki modellerden birine sahipseniz, iOS 17 güncellemesini alabilirsiniz. Bu güncelleme, iPhone'unuzun performansını ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için birçok yeni özellik sunuyor.