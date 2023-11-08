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Instagram'dan bomba bir yeni özellik: Okundu bilgisi kapatılabilecek

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Instagram'dan bomba bir yeni özellik: Okundu bilgisi kapatılabilecek
META'nın CEO'su Zuckerberg ve Instagram Başkanı Mosseri, Instagram'ın doğrudan mesajlar kısmı için okundu bilgisini kapatmayı sağlayan yeni özelliğini test etme çalışmalarına başladığını duyurdu.

META'nın sosyal medya uygulaması Instagram, WhatsApp'ta yıllardır kullanılan "Mesaj görülme bilgisi" özelliğini kapatmayı getireceğini açıkladı. Kullanıcılara doğrudan mesajlarda okundu bilgisini etkinleştirme veya devre dışı bırakma seçeneği sunulacak.

META'nın CEO'su Mark Zuckerberg ve Instagram Başkanı Adam Mosseri, bu değişikliğin test aşamasında olduğunu açıkladılar ve bu yeni özelliğin kullanımını gösteren bir resmi paylaştılar.

ÖZELLİĞİN GELECEĞİ KESİNLEŞTİ

Bu güncelleme ile kullanıcılar artık okundu bilgisini kapatma seçeneğine sahip olacaklar. Bu, birçok kullanıcının uzun süredir talep ettiği ve yıllardır WhatsApp'ta olan bir özellikti. Ancak Instagram'da bulunmuyordu. Bu açıklama ile birlikte özelliğin geleceği kesinleşti.

Şu an için yeni özelliğin bütün kullanıcılara ne zaman sunulacağına dair bir bilgi bulunmuyor. Ancak kısa süre içerisinde özelliğin yayınlanan yeni bir güncelleme ile gelmesi bekleniyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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