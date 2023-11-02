Instagram'a erişim problemi Instagram çöktü mü?

Instagram'daki bazı kullanıcılar ana sayfa akışının yenilenmediğiyle alakalı şikayetlerde bulunuyor. Meta'nın platformu Instagram çöktü mü, Instagram ne zaman düzelir? İşte ayrıntılar...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Down Detector'un verilerine göre, şu anda kullanıcılar Instagram'a erişim problemi yaşıyor.

Meta tarafından henüz bir açıklama gelmedi ve problemin ne zaman çözüleceği ise bilinmiyor.