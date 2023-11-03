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Immortals of Aveum’un en büyük güncellemesi kasım ayında geliyor!

Yayınlanma:
Immortals of Aveum’un en büyük güncellemesi kasım ayında geliyor!
The Echollector güncellemesi ünlü FPS’ye bedava oyun içerikleri, Grand Magnus zorluk seviyesi ve daha fazlasını getirecek.

Electronic Arts tarafından yayınlanan ve Ascendant Studios tarafından hazırlanan Immortals of Aveum’a, şimdiye kadarki en büyük güncelleme geliyor. The Echollector güncellemesi (1.0.6.0) 16 Kasım’da bedava olarak yayınlanacak ve yeni oynanabilir içerikler, eşyalar ve senaryo öğelerinin yanında oyunu bitirdikten sonra açılacak olan Yeni Oyun+ ve Grand Magnus zorluk seviyesini de beraberinde getirecek. Bu güncelleme aynı zamanda oyunda çeşitli performans iyileştirmeleri de barındıracak.

Immortals of Aveum ile yeni tanışan oyuncular, oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X|S sürümlerinde “Free Trial”, Steam versiyonunda ise “PC demo” ile birlikte oyunu bedava olarak deneyimleme şansı yakalayacaklar. Oyunu bu şekilde deneme şansı kasım ayının ikinci yarısında oyunculara sunulacak.

The Echollector güncellemesi ile ilgili daha fazla bilgi almak için bu adresi ziyaret edebilirsiniz. Bu büyük güncellemenin tüm detayları ise güncelleme yayınlanmadan kısa bir süre önce paylaşılacak.

Kaynak:Haber Kaynağı

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