HUAWEI Akıllı Saatleri Teknoloji ve Modayı Yeniden Tanımlıyor

HUAWEI, teknoloji ile insanların yaşamlarını sürekli iyileştirmeyi ve zenginleştirmeyi hedefliyor. Kendinize uygun bir modeli WATCH ve WATCH GT Serisi’nde bulabilirsiniz.

Watch GT 4

Huawei, teknoloji ve moda arasındaki entegrasyonu bir üst seviyeye taşıyan "Fashion Forward" konsepti ile yeni duyurduğu Huawei Watch GT 4 Serisi modelleri giyilebilir cihazlar endüstrisinde yeni standartlar belirleme alanındaki isteğini de ortaya koyuyor. Huawei bu konsept dahilinde en son teknolojiyi, modaya uygun tasarımı ve kullanıcı merkezli sağlık özelliklerini kusursuz bir şekilde bir araya getiriyor.

HUAWEI WATCH GT 4 Serisi’nde, artan sağlık ve fitness işlevleri ile yenilikçi tasarım ön plana çıkıyor. 46 mm ve 41 mm boyutlarında piyasaya sunulan yeni amiral gemisi, klasik GT Serisi tasarımlarından farklılaşarak daha modern bir görünümle, yaratıcılığı ön plana çıkarıyor. Fitness deneyimini artırılarak geliştirilen ‘Aktivite Halkaları’, yepyeni ‘Stay Fit’ uygulamasının ilk sürümü ve yükseltilmiş GNSS takibi serinin öne çıkan özellikleri arasında. Tüm bunlara ek olarak sağlık ölçümüne yapay zeka desteği sağlayan yeni TruSeen 5.5+ özelliği de bu benzersiz deneyimi bir adım daha ileri taşıyor.

6.999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan saatlerin yanında 999 TL değerinde kayış ve 799 TL değerinde ekstra 1 yıl uzatılmış garanti hediye ediliyor.

Watch Ultimate

HUAWEI WATCH Ultimate, ana akım akıllı saatlerde benzeri görülmemiş bir başarı olan ses özellikleriyle donatılırken 100 metre dalış seviyesinde suya dayanıklılık özelliklerini destekleyerek akıllı saat endüstrisinin suya dayanıklılık performansı standardını yeniden tanımlıyor. Suya dayanıklı 16 yapıya sahip patentli tasarımı, HUAWEI WATCH Ultimate'ın aşırı derin deniz basıncına dayanmasını sağlıyor. Saat, ISO 22810 suya dayanıklılık standardı ve EN13319 dalış ekipmanı standardı testlerinden başarıyla geçti ve 24 saat boyunca 110 metre derinliğe daldırılabilir. HUAWEI WATCH Ultimate, Huawei’nin en profesyonel ve kapsamlı sağlık yönetimi paketini kullanıcılara sunuyor. Kullanıcıları sağlıklarıyla ilgilenmeleri için güçlendiren bu paket, gelişmiş CE MDR sertifikalı EKG analizi, düzensiz kalp atış hızı bildirimi, damar sertliği riski için doğru tarama, tüm gün SpO2 izleme, tüm gece uyku takibi ve stres izleme özelliklerini içeriyor.

21999 TL fiyatla satışa sunulan saatin yanında 2898 TL değerinde FreeBuds 5i ve kablosuz şarj cihazı hediye ediliyor. Ayrıca 399 TL'ye 1 yıl ek Garanti de alınabiliyor.

Watch 4 Pro Titanyum

HUAWEI WATCH 4 Pro, akıllı saate lüks bir his veren havacılık sınıfı titanyum kasaya sahipken, saat kadranındaki sektör lideri Küresel Safir Cam, günlük kullanıma dayanacak sağlamlıkla şık bir dokunuş katıyor. HUAWEI WATCH 4, fütüristik bir stil için aerodinamik estetik getiren 3D kavisli cam ile siyah paslanmaz çelik kasa tasarımına sahip. Ay ve altı farklı gezegeni temel alan saat kadranları, serinin temasına uyum sağlıyor. HUAWEI WATCH 4 Pro, %71,72 ekran-gövde oranına sahip 1,5 inç Düşük Sıcaklık Polikristal Oksit (LTPO) esnek ekrana ve 1Hz kadar düşük enerji tasarruflu Her Zaman Açık Ekran (AOD) bulunuyor. HUAWEI WATCH 4, %74'e varan ekran-gövde oranına sahip 1,5 inç LTPO esnek ekrana ve daha iyi görünürlük için 0,855 mm'lik ince bir çerçeve sunuyor. Her iki akıllı saat de 30 metreye kadar serbest dalış direncini, 5ATM su direncini destekliyor ve IP68 derecesine sahip.

20999 TL fiyatla satışa sunulan saatin yanında 4897 TL değerinde FreeBuds SE 2, ekstra 1 yıl ek garanti ve kablosuz saat şarj cihazı hediye ediliyor.

Watch GT3 Pro 46mm Deri

HUAWEI WATCH GT 3 Pro Titanyum Modeli 1,43 inç AMOLED yüksek çözünürlüklü renkli ekran ile donatıldı. Çapı 466 piksellik yüksek çözünürlüğe sahip daha büyük dairesel ekran, önceki sürümlerden daha fazla netlik sunarak tüm verilerin anında okunabilmesini sağlıyor. Saatin malzeme kalitesi ilk bakışta kendini belli ediyor. Güçlü ancak hafif titanyum kasa, zamana dayanacak şekilde tasarlandı ve üç boyutlu bir görünüm için usta zanaatkarlar tarafından cilalandı. Saatin kristali, neredeyse elmas kadar sert bir malzeme olan safir camdan ve arka tarafı nihai ürüne kadar 60'tan fazla işlemden geçen yüksek teknoloji ürünü zirkonyum seramik tozundan yapıldı. Seçilen malzemeler vücut sıcaklığındaki en ufak değişiklikleri bile algılayabilir.

7499 TL fiyatla satışa sunulan saatin yanında 500 TL sepet indirimi haricinde ayrıca 3098 TL değerinde 1 yıl ek garanti ve FreeBuds SE hediye ediliyor.