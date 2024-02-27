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Hava savunma sistemleri 2024'te vatanı uçtan uca koruyacak

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Hava savunma sistemleri 2024'te vatanı uçtan uca koruyacak
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, bu yıl yerli hava savunma sistemi SİPER'i envantere kazandıracaklarını belirterek, "Devletimizin liderliğinde uçtan uca hava savunma katmanını 2024'te tamamlamış olacağız." dedi.

Akyol, "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı" için bulunduğu Antalya'da , hava savunma alanında Türkiye'nin çok önemli mesafeler aldığını belirtti.

Hava savunmanın en alçak irtifa, alçak irtifa, orta ve yüksek irtifa şeklinde katmanlı bir yapı olduğunu söyleyen Akyol, mühimmatı parçacıklı KORKUT sisteminin çok yakın hava savunmasında önemli olduğunu kaydetti.

Bu sistemin TSK'ya önemli sayıda teslimatını yaptıklarına dikkati çeken Akyol, "İhracatıyla birçok ülke ilgileniyor. Türkiye artık bunları kendi imkanlarıyla üretiyor, kullanıyor ve harekatta da olumlu sonuçlar alıyoruz. İçindeki akıllı mühimmatına kadar, ASELSAN paydaş kuruluşlarıyla üretebiliyor." dedi.

Hava savunmada önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olacak"

Tam bağımsız savunma sanayii için çalıştıklarını ifade eden Akyol, bunun için kritik bileşenlerden olan radarda olağanüstü performans ve başarı sağladıklarını bildirdi.

Ahmet Akyol, hava savunma sistemleri için geliştirdikleri radarlarla, Türkiye'nin üzerinden geçen Alper Gezeravcı'nın vardığı ISS'nin tespit edildiğini belirtti.

SİPER'in bu yıl envantere gireceği bilgisini veren Akyol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"SİPER ile uzun menzil yüksek irtifa hava savunmayı da envantere kazandırmayı sağlamış olacağız. ASELSAN, TÜBİTAK, ROKETSAN ve binlerce KOBİ'nin katkıları ile Türkiye bu seviyeye geldi. Devletimizin liderliğinde uçtan uca hava savunma katmanını 2024'te tamamlamış olacağız. SİPER Blok-2 ve SİPER Blok-3 var. Hibrit hava savunma dediğimiz GÜRZ sistemimiz var. Onda da önemli aşamaları geçtik. Bir platform üzerinden hem parçacıklı mühimmat atabilme hem kısa mesafe önleyebilen füzeler atabilme gibi değişik senaryolarda aynı anda angajman yapabilme gibi birkaç yeteneği bir arada bulunduran bir sistem. Bu anlayışla hava savunmada da önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olacağını söyleyebilirim."

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