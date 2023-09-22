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Gaming istanbul oyunseverlerle buluşuyor

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Gaming istanbul oyunseverlerle buluşuyor
İBB’nin ana sponsor, Medya AŞ’nin ise iletişim sponsoru olduğu Gaming İstanbul; 22-24 Eylül tarihleri arasında Prof. Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Bu yıl 7’ncisi düzenlenen Gaming İstanbul ana akım ve bağımsız dijital oyunların yanı sıra analog oyunla, cosplay etkinliklerine ve daha birçok eğlenceli yarışmaya ev sahipliği yapacak.

Gaming İstanbul (GİST) geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da oyun dünyasının heyecanını büyütmeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ana sponsorluğunda, Medya AŞ’nin ise iletişim sponsoru olduğu Gaming İstanbul, oyuncular ve oyun sektörünün devlerini bir araya getirecek.

HENÜZ ADI KONULMAYAN OYUNLARI İLK KEZ DENEYECEKLER

OGEM’in indie alan sponsorlarının başında olduğu GİST kapsamında birçok yeni oyun ziyaretçilere sunulacak ve onlara deneme fırsatı yaratılacak. Yabancı oyun stüdyolarının yanı sıra yerli indie oyun geliştiricilerinin de yer alacağı GİST’te ziyaretçiler hem Compass of the Destiny: İstanbul, Cardboard Town, Diriliş Ertuğrul ve Mayhem Brawler II gibi oyunları deneyimleyebilecek hem de Upgrade Entertainment’ın hâlâ isimsiz olan yeni oyununun lansmanına da şahit olacaklar.

YATIRIMCILAR VE BAĞIMSIZ GELİŞTİRİCİLER BİR ARAYA GELİYOR

Bağımsız oyun geliştiricilerin iş geliştirme ekosistemi ve indie oyunların kalbi olan Indieway’in de bulunacağı GİST; toplamda 50’nin üzerinde serbest oyun geliştiricisini, yüzlerce ziyaretçiyi ve yatırımcıyı bir araya getirecek. Bununla beraber Control Productions’ın CEO’su Hendrik Lesser ve Execution Labs’in Kurucu Ortağı Jason Della Rocca gibi sektörün önde gelen isimlerine de ev sahipliği yapacak. Bağımsız oyun sektörüne büyük önem veren GİST’te oyun dünyasından yaklaşık 3 bin katılımcı ve yatırımcı için seminerler düzenlenip, bağımsız geliştiricilerin iş geliştirmesi ve geleceğine yönelik toplantılar yapılacak.

Oyuna ve dijitalden çok daha geniş bir şekilde oyun konseptine ilgi duyan, yeniliklerden haberdar olmak ve eğlenmek isteyen herkesi 22-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Gaming İstanbul 2023’e ücretsiz katılabilecek.

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