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Formula 1 Tutkunlarının Oyunu Red Bull Tryouts’ta Son Haftaya Giriliyor

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Formula 1 Tutkunlarının Oyunu Red Bull Tryouts’ta Son Haftaya Giriliyor
Formula 1 tutkunlarının yeteneklerini test edebildikleri oyun Red Bull Tryouts’ta son hafta heyecanı başlıyor.

Hafıza, refleks ve odaklanma becerilerinin ölçüldüğü 3 ayrı bölümün yer aldığı oyun 5 haftada yüz binlerce kez oynandı. Gelecek hafta sona erecek Red Bull Tryouts, redbull.com/tr-tr/projects/formula1-tryouts oynanabiliyor. Yarışmanın birincisi ise Red Bull Ring deneyiminin sahibi olacak.

Formula 1 pilotlarının antrenmanda kullandıkları metotlara ve egzersizlerine odaklanan oyun Red Bull Tryouts, Türkiye’deki motor sporları tutkunları tarafından yoğun ilgi gördü. Yarış anına değil yarış öncesi hazırlık aşamasına dikkat çeken ve 3 aşamadan oluşan oyunu beş hafta boyunca yüz binlerce kez oynandı. Oyunda beşinci haftanın galibi Kerim Tonkas oldu.

Red Bull Tryouts’ta 6 haftanın sonunda en yüksek puanı yapan kişi, Red Bull Ring deneyiminin sahibi olacak. Altı hafta boyunca haftanın birincisi olan isimler ise Red Bull Racing ürünleri kazanıyor.

Red Bull Tryouts, redbull.com/tr-tr/projects/formula1-tryouts adresinden oynanabiliyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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