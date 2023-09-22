Fidye virüsünden nasıl korunulur? Gelen Kutusu

Türkiye’de kurumların teknolojiye açılan penceresi ITServ, tüm yedeklerin silinmesi ihtimaline karşı şirketleri kendi hatalarından bile koruyor. ITServ, yedeklerin farklı konumlarda depolanmasını ve şifrelenmesini sağlıyor. Ayrıca, yedeklerin silinmesini önlemek için bir dizi güvenlik önerileri sunuyor

Ransomware yani fidye yazılımları, kurumlara büyük bir mali kayıp ve iş kesintisi yaşatıyor. Bilgisayar sistemlerine sızarak dosyalara erişimi engelleyen kötü amaçlı bu saldırılardan sonra veriler yalnızca fidye ödendikten sonra geri alınabiliyor. Binlerce dolar harcanan güvenlik çözümleri bile bazı sebeplerden dolayı yeterli olmayabiliyor ve tüm önlemlere rağmen sızıntılar yaşanıyor. Peki fidye yazılımlarından zarar görmemek mümkün mü? Türkiye’de kurumlara uçtan uca dijital dönüşüm hizmetleri sunan ITServ’e göre bu saldırılarda zarar görmemenin yolu doğru yedekleme çözümünden geçiyor.

Veri kaybetmeden atlatmak mümkün

ITserv Kurumsal Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Dikmen, “Hiçbirimiz ransomware saldırısından korunabileceğimizi garanti edemesek de artık ransomware saldırısı yediğimiz durumlarda bile yedeklerimizin etkilenmeyeceğini yada silinmeyeceğini garantiye alabilir teknolojilere sahibiz” diyor. ITServ, fidye saldırısında bile yedeklerin etkilenmeyeceği ve bilgilerin hızlı bir şekilde geri gelebileceği sistemler sunuyor.

İçerden yada dışardan yapılan bir siber saldırı ile domain yada yedekleme yöneticisinin hesabı ele geçirilerek yedekleme yazılımında tüm yedekler silinebiliyor. Bu senaryoda yıllar boyunca çalışılan yedekleme çözümü alt yapısı korunmasız kalıyor.

Gökhan Dikmen, “ITServ olarak kurumların verilerini belirtilen sürede silinmez hale getirebiliyoruz. Bir başka deyişle, ITServ olarak kurumları kendisinden bile koruyoruz” diye konuşuyor.

Yedekleme kutusu bile korunmalı

Ransomware ve siber saldırılara karşı yedekler korunuyor olsa bile yedeklerin bulunduğu disk kutusunun koruma altında olması gerekiyor. Çünkü bu kutuların da bir yönetim IP’si ve kullanıcı şifresi var. Saldırganlar bu IP üzerinden yedekleme cihazının yönetim konsoluna erişerek diskleri silebiliyor. ITServ, bu tip saldırılar karşısında da yedeklerin silinmesini engelleyebiliyor.

Ransomware saldırısı alırsanız ne yapmalısınız?