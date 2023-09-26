En Uygun Vergisiz Telefonlar ! Vivo Y serisi Vergisiz telefon fiyatları

Yüksek öğretimde okuyan öğrencilere bir kereye mahsus olmak üzere vergisiz ve KDV’siz cep telefonu ve bilgisayar satın alma hakkı tanıyacak düzenleme bir süredir gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir önceki kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada konuyu değerlendirdiklerini ve bir sonraki kabine toplantısında her iki konuyla ilgili detayları paylaşacaklarını belirtmişti. Gelirlerine bakılmaksızın, yüksek okul ve açık öğretimde okuyanlar da dahil olmak üzere 7 milyon üniversite öğrencisinin yararlanabileceği ÖTV ve KDV'siz cep telefonu uygulamanın şartları ve detayları bugün gerçekleşecek kabine toplantısında değerlendirilecek.

Sadece Türkiye’de üretilen veya montajı Türkiye’de yapılan telefonları kapsayacak olan uygulama kapsamında öğrencilerin vergisiz alabilecekleri telefonlar arasında, vivo’nun üretimini Türkiye Gebze fabrikasında gerçekleştirdiği Y serisi modelleri de yer alıyor. vivo, Y Serisi ürün portföyünde halihazırda Y36, Y35, Y22s ve Y16 modellerini kullanıcıların beğenisine sunuyor.

vivo Y Serisi, Android güncelleme garantisi ile geliyor

vivo kullanıcılara güncel, güvenli, istikrarlı ve sorunsuz bir akıllı telefon deneyimi sunmak için Y36, Y35 ve Y22s modellerini iki büyük Android Güncelleme garantisi ve üç yıla kadar Android Güvenlik Güncelleme garantisi ile satışa sunuyor. Tüketiciler ayrıca seçtikleri vivo telefonlarını myvivoshop.com üzerinden satın aldıklarında 2 yıl zorunlu üretici garantisine ek 1 yıl ekstra ücretsiz üretici garantisine de sahip oluyor.

Y36 ile daha fazlasını depolayın

Özellikle uzun ömürlü, geniş hafızaya sahip ve güncelliğini koruyan bir telefon arayan kullanıcıların beklentilerine yönelik özellikleriyle dikkat çeken vivo Y36; yüksek performansı, geniş depolama alanı, gelişmiş kamera ve güçlü batarya özellikleri ile akıllı telefon kullanıcılarının gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayacak. Android 13 üzerinde işletim sistemi ve Funtouch OS 13 arayüzü üzerinde çalışan vivo Y36, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 680 işlemcisinden alıyor. Kullanıcılarının daha fazla uygulamayı kolaylıkla kullanmasına olanak tanımak için 8GB+8GB Genişletilmiş RAM 3.0 ile gelen telefonun 256 GB depolama alanı da microSD kartla 1 TB’a kadar genişletilebiliyor. 5000mAh güçlü bataryaya sahip olan vivo Y36, telefonu 15 dakikada yüzde 30'a kadar şarj edebilen 44W FlashCharge ile kullanıcıları telefonları için priz arama derdinden de kurtaracak. 16 MP ön kameraya sahip olan telefonun, ışığı profesyonel bir kamera gibi toplayan 50MP arka ana kamerası ve bu kameraya eşlik eden bir de 2MP derinlik sensörü bulunuyor.

Şık ve kaliteli tasarım, güçlü performans ve uzun pil ömrü: vivo Y22s

Yüksek teknoloji ile eşsiz tasarımı bir arada sunan vivo Y22s, gücünü Qualcomm'un telefonun akıcı bir şekilde çalışmasını sağlayan sekiz çekirdekli işlemcisi Snapdragon 680’den alıyor. 50 MP yüksek çözünürlüklü kamera sayesinde kullanıcılar gece bile başarılı fotoğraflar çekebiliyor, bu fotoğrafları en canlı ayrıntılarla görüntüleyebiliyor. Güncellenmiş bokeh algoritması sayesinde daha canlı görünen ve daha fazla derinliğe sahip portreler çekmeye olanak veren 2MP Bokeh kamera, 4 cm'ye kadar yaklaşan Makro Kamera, loş ışıkta bile mükemmel netlikte selfie'lere imkân veren 8MP HD ön kamera da cihazın öne çıkan kamera özellikleri arasında. Cihaz 5000 mAh güçlü kapasiteli pili ve AI güç tasarrufu teknolojisi ile, tam şarj edildiğinde 2 güne kadar bekleme veya 21,5 saat çevrimiçi HD film akışı veya 9,4 saat yoğun grafikli oyun oynama olanağı sunuyor. 18W Hızlı Şarjı destekleyen telefon, sadece on beş dakika şarj edildiğinde kullanıcılara 258 dakikaya kadar video izleme veya 5 tur oyun oynama imkânı veriyor.

Yaratıcı fotoğrafçılık için ihtiyaç duyacağınız her şey: Y16

Y16; eşsiz camsı dokuya sahip arka kapağı, 2,5D arka kıvrımı, düz çerçevesi ve tüm parçaları mükemmel bir işçilikle bir araya getirilerek rahat bir tutuş deneyimi için özel olarak tasarlandı. MediaTek P35 sekiz çekirdekli işlemci ve 4 GB RAM ile güçlendirilen Y16, kullanıcıların günlük işlerini ve eğlence ihtiyacını kolaylıkla karşılıyor. Telefon, son sistem güncellemesi sonrasında Genişletilmiş RAM 3.0 özelliği ile 4GB+1GB’dan 4GB + 4GB’a yükseltildi. 64GB ROM kapasitesine sahip Y16’nın belleği, üçlü kart yuvası sayesinde 1 TB'a kadar genişletilebiliyor. Bu sayede kullanıcılar sevdikleri müzik, film, fotoğraf ve videolar için daima boş yere sahip oluyorlar. Telefon HD+ (1600×720) çözünürlüğe sahip 6,51 inçlik Halo FullView™ ekranı ile hem videolar hem de oyunlar için geniş ve çarpıcı bir görüntü sunuyor. 5MP selfie kamerasına sahip olan telefonun 13MP ana kamera ve 2MP makro kameradan oluşan kamera seti yapay zekâ desteği ile kullanıcıların ihtiyaç duyduğu tüm yaratıcı çözümlere cevap veriyor.