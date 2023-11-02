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Efootball™”, Resmi Oyun Elçisi Lionel Messi'nin Bir Kez Daha Dünya Futbolunun En İyisi Seçilmesini Kutluyor!

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Efootball™”, Resmi Oyun Elçisi Lionel Messi'nin Bir Kez Daha Dünya Futbolunun En İyisi Seçilmesini Kutluyor!
Konami Digital Entertainment B.V. bugün “eFootball™” un resmi oyun elçisi Lionel Messi'nin sekizinci kez dünyanın en iyi futbolcusu olması şerefine çeşitli oyun içi etkinlikler ve kampanyalar düzenleyeceğini duyurdu.

30 Ekim Pazartesi günü Messi ile ilgili yapılan açıklamanın ardından “eFootball™”, futbolcunun üç farklı versiyonunu oyuncularla buluşturmaya hazırlanıyor. Bu versiyonların üçü de Arjantinli oyuncunun muhteşem kariyerindeki ikonik performanslara saygı duruşu niteliğinde.

2 Kasım Perşembe günü oyuncularla buluşacak olan güncellemeyle, Lionel Messi'nin yukarıda adı geçen (hepsi de booster özelliği içeren) versiyonlarına ve Arjantin Milli Takımı Messi'nin oyuna giriş hediyesine sahip olabileceksiniz.

Ayrıca çeşitli görevleri tamamlamak için Lionel Messi'yi kullanacağınız 'Altın Başarı' etkinliği de oyuna eklenecek. Etkinlikte Messi’yi kullanan oyuncuların kaç gol attığını takip edeceğimiz bir de ‘Leometre’ (Leo Meter) bulunuyor. Messi’yle ne kadar çok gol atılırsa ödüller de o derece artacak!

Tüm bunlar ve çok daha fazlası eFootball™ 2024'te sizleri bekliyor- üstelik oynaması ücretsiz!

Kaynak:Haber Kaynağı

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