EA SPORTS FC 24’ün resmi Türkiye Süper Lig reytingleri açıklandı!
Türkiye Süper Ligi’nde yer alan en iyi 10 oyuncunun sıralandığı liste, Edin Dzeko, Livakovic, Lucas Torreira ve Mauro Icardi gibi ünlü futbolcuları bir araya getiriyor.
EA SPORTS FC 24 reyting tüm heyecanıyla sürerken, Süper Lig’in en iyi reytingine sahip 10 oyuncusu ve farklı klasmanlardaki ilk 10’ları açıklandı.
Türkiye Süper Lig En İyi 10 Oyuncu Listesi:
Sıra
İsim
Soyisim
Toplam Reyting
Lig
Takım
Forma İsmi
1
Edin
Dzeko
83
Süper Lig
Fenerbahçe
Dzeko
2
Dominik
Livakovic
82
Süper Lig
Fenerbahçe
Livakovic
3
Dusan
Tadic
82
Süper Lig
Fenerbahçe
Tadic
4
Lucas
Torreira
82
Süper Lig
Galatasaray
Torreria
5
Frederico Rodrigues
de Paula Santos
81
Süper Lig
Fenerbahçe
Fred
6
Dries
Mertens
81
Süper Lig
Galatasaray
Mertens
7
Wilfried
Zaha
81
Süper Lig
Galatasaray
Zaha
8
Mauro
Icardi
80
Süper Lig
Galatasaray
Icardi
9
Fernando
Muslera
80
Süper Lig
Galatasaray
Muslera
10
Hakim
Ziyech
80
Süper Lig
Galatasaray
Ziyech
En iyi 10 oyuncunun yanı sıra; Forvet, Orta Saha, Defans ve Kale olmak üzere bu klasmanların en iyi 10 oyuncusu da belirlenerek reyting kartlarındaki yerlerini aldılar.
EA SPORTS FC 24, Ultimate Edition ile birlikte gelen erken erişimle* 22 Eylül 2023’te, standart sürüm ile ise 29 Eylül 2023'te oynanabilecek. Oyunun PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC** ve Nintendo Switch versiyonları için ön siparişler açılmış durumda.
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