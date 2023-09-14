EA SPORTS FC 24’ün resmi Türkiye Süper Lig reytingleri açıklandı!

Türkiye Süper Ligi’nde yer alan en iyi 10 oyuncunun sıralandığı liste, Edin Dzeko, Livakovic, Lucas Torreira ve Mauro Icardi gibi ünlü futbolcuları bir araya getiriyor.

EA SPORTS FC 24 reyting tüm heyecanıyla sürerken, Süper Lig’in en iyi reytingine sahip 10 oyuncusu ve farklı klasmanlardaki ilk 10’ları açıklandı.

Türkiye Süper Lig En İyi 10 Oyuncu Listesi:

Sıra İsim Soyisim Toplam Reyting Lig Takım Forma İsmi 1 Edin Dzeko 83 Süper Lig Fenerbahçe Dzeko 2 Dominik Livakovic 82 Süper Lig Fenerbahçe Livakovic 3 Dusan Tadic 82 Süper Lig Fenerbahçe Tadic 4 Lucas Torreira 82 Süper Lig Galatasaray Torreria 5 Frederico Rodrigues de Paula Santos 81 Süper Lig Fenerbahçe Fred 6 Dries Mertens 81 Süper Lig Galatasaray Mertens 7 Wilfried Zaha 81 Süper Lig Galatasaray Zaha 8 Mauro Icardi 80 Süper Lig Galatasaray Icardi 9 Fernando Muslera 80 Süper Lig Galatasaray Muslera 10 Hakim Ziyech 80 Süper Lig Galatasaray Ziyech

En iyi 10 oyuncunun yanı sıra; Forvet, Orta Saha, Defans ve Kale olmak üzere bu klasmanların en iyi 10 oyuncusu da belirlenerek reyting kartlarındaki yerlerini aldılar.

EA SPORTS FC 24, Ultimate Edition ile birlikte gelen erken erişimle* 22 Eylül 2023’te, standart sürüm ile ise 29 Eylül 2023'te oynanabilecek. Oyunun PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC** ve Nintendo Switch versiyonları için ön siparişler açılmış durumda.