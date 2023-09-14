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EA SPORTS FC 24’ün resmi Türkiye Süper Lig reytingleri açıklandı!

Yayınlanma:
EA SPORTS FC 24’ün resmi Türkiye Süper Lig reytingleri açıklandı!
Türkiye Süper Ligi’nde yer alan en iyi 10 oyuncunun sıralandığı liste, Edin Dzeko, Livakovic, Lucas Torreira ve Mauro Icardi gibi ünlü futbolcuları bir araya getiriyor.

Türkiye Süper Ligi’nde yer alan en iyi 10 oyuncunun sıralandığı liste, Edin Dzeko, Livakovic, Lucas Torreira ve Mauro Icardi gibi ünlü futbolcuları bir araya getiriyor.

EA SPORTS FC 24 reyting tüm heyecanıyla sürerken, Süper Lig’in en iyi reytingine sahip 10 oyuncusu ve farklı klasmanlardaki ilk 10’ları açıklandı.

Türkiye Süper Lig En İyi 10 Oyuncu Listesi:

Sıra

İsim

Soyisim

Toplam Reyting

Lig

Takım

Forma İsmi

1

Edin

Dzeko

83

Süper Lig

Fenerbahçe

Dzeko

2

Dominik

Livakovic

82

Süper Lig

Fenerbahçe

Livakovic

3

Dusan

Tadic

82

Süper Lig

Fenerbahçe

Tadic

4

Lucas

Torreira

82

Süper Lig

Galatasaray

Torreria

5

Frederico Rodrigues

de Paula Santos

81

Süper Lig

Fenerbahçe

Fred

6

Dries

Mertens

81

Süper Lig

Galatasaray

Mertens

7

Wilfried

Zaha

81

Süper Lig

Galatasaray

Zaha

8

Mauro

Icardi

80

Süper Lig

Galatasaray

Icardi

9

Fernando

Muslera

80

Süper Lig

Galatasaray

Muslera

10

Hakim

Ziyech

80

Süper Lig

Galatasaray

Ziyech

En iyi 10 oyuncunun yanı sıra; Forvet, Orta Saha, Defans ve Kale olmak üzere bu klasmanların en iyi 10 oyuncusu da belirlenerek reyting kartlarındaki yerlerini aldılar.

EA SPORTS FC 24, Ultimate Edition ile birlikte gelen erken erişimle* 22 Eylül 2023’te, standart sürüm ile ise 29 Eylül 2023'te oynanabilecek. Oyunun PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC** ve Nintendo Switch versiyonları için ön siparişler açılmış durumda.

Kaynak:Haber Kaynağı

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