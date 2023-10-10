EA SPORTS FC 24 Futbol Fanatiklerinin Büyük İlgisiyle Karşılaştı!

Electronic Arts, EA SPORTS FC 24’ün görkemli çıkışının detaylarını mutlulukla paylaştı. Verilere göre EA SPORTS FC 24, çıkışının ilk haftasında 11.3 milyon taraftara ulaştı. EA SPORTS FC Mobile ise EA SPORTS mobil futbol oyunları arasında bir rekor kırarak ilk gününde 2.2 milyon kişi tarafından indirildi ve oyunun çıkışının ilk 10 gününde de bu rakam 11.2 milyona ulaştı.

EA SPORTS Başkanı Cam Weber, "Lansmandan bu yana, sadece birkaç gün içinde hem EA SPORTS FC 24, hem de FC Mobile'da bu kadar çok futbol fanatiğinin kulübe katılmasından ötürü heyecan duyuyoruz." dedi. "Milyonlarca oyuncumuzu tekrar ağırlamanın yanı sıra, FC 24'teki yeni oyuncu sayısı yıldan yıla neredeyse %20 arttı ve bu da dünya çapındaki taraftarların kulübe katılma heyecanını bir kez daha göstermiş oluyor. EA SPORTS FC aracılığıyla dünyanın en büyük futbol topluluğunu kuruyoruz ve daha yeni başladığımızı bildiriyoruz."

EA SPORTS FC 24 oynayan futbol fanatikleri halen FC Kurucusu olma fırsatına sahipler. Oyuncular 1 Kasım 2023'e kadar EA SPORTS FC 24’ü oynayarak oyun içi ekipmanlar, Founder Evolution deneyimi de dahil olmak üzere Ultimate Team'deki hedefler ve görevler gibi özel avantajlara ulaşabilecekler. Tek seferlik bir teklif olarak, taraftarlar EA SPORTS FC için yeni bir dönemin başlangıcında orada olabilecek ve kulübe şık bir şekilde katılmak için FC Kurucusu ünvanını alabilecekler.

30 Kasım 2023'ten önce EA SPORTS FC Mobile oynamak için giriş yapan kullanıcılar aynı zamanda Kurucu Paketinden* bir adet çok beğenilen elçi oyuncu öğesi kazanma fırsatına da sahip olacaklar:*

Real Madrid CF'den Vinícius Júnior

Manchester City F.C.'den Erling Haaland

Liverpool F.C.'den Virgil van Dijk

Tottenham Hotspur F.C.'den Son Heung-min

Real Madrid CF'den Jude Bellingham

Liverpool FC'den Diogo Jota

Manchester City F.C.'den Jack Grealish

Juventus'lu Federico Chiesa

Chelsea F.C.'den Enzo Fernández

Borussia Dortmund'lu Youssoufa Moukoko