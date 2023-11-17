Dünya Kupasında Ece Seçkin rüzgarı esecek

Dünyanın en büyük espor etkinliklerinden 2023 PUBG MOBILE Dünya Kupası (PMGC) Büyük Finalleri, 8 – 10 Aralık tarihleri arasında İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlenecek. 3 gün sürecek dev organizasyon unutulmaz espor maçlarına sahne olacakken gerçekleştirilecek konserlerle de oyun severlere keyifli anlar yaşatılacak. Bu kapsamda ünlü sanatçı Ece Seçkin, Finallerin ikinci günü olan 9 Aralık Cumartesi günü PUBG MOBILE Dünya Kupası’nda sahne alacak.

Ceza, Ece Seçkin ve Hadise hayranlarıyla buluşacak

Ece Seçkin’e ek olarak Finallerin başlangıç günü Ceza, Dünya Şampiyonunun belirleneceği son gün ise Hadise sevenleriyle buluşacak. Nefes kesen konserlerin yanı sıra sürpriz hediye ve çeşitli aktivitelerin olacağı PMGC’nin biletleri ise 165 TL’den başlıyor. Espor severler ve efsane sanatçıların hayranları etkinliğin biletlerine Biletix ve Biletin o üzerinden ulaşabilir.

Bilet satın almak için

Biletix: https://www.biletix. com/etkinlik/2FAP0/TURKIYE/tr

Biletino: https://biletino. com/tr/e-qqb/pubg-mobile- dunya-sampiyonasi-pmgc-2023/? s=true