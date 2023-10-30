Dijital Pazarlama Sektörü 2023 Yılının 6 Ayında Yüzde 75 Büyüdü

Türkiye'nin dijital reklam pazarında 2023 yılının ilk 6 ayına ait veriler açıklandı. Bu verilere göre dijital reklam pazarı geçen yılın aynı dönemine göre %75.5 büyüdüğünü söyleyen Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan; Türkiye’nin, Avrupa'daki büyüme hızına paralel olarak dijital reklam yatırımlarında en çok büyüyen ülke olarak öne çıktığını belirtti. Kaplan, dijital pazarlama yatırımlarının 24.7 milyar TL’ye ulaştığına dikkat çekerek, sektörde bu büyümenin enflasyonun ötesinde olduğunu gösterdiğini söyledi..

Yeni teknolojiler, tüketici davranışları ve pazarlama trendleri üzerinde büyük etkilere sahip olan dijital pazarlama sektörü gelişmeye ve büyümeye devam ediyor.

Dijital pazarlama sektörünün 2023 yılının 6 aylık verilerine bakıldığında pastadan en çok payın gösterim ve tıklama bazlı reklamların aldığını söyleyen Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, “ İkinci sırada ise video reklamları geliyor ve bu alandaki yatırımlar da oldukça önemli bir paya sahip. Arama motorlarıyla yapılan reklam yatırımları da pazarda %17.6'lık bir paya ulaşmış durumda. Ayrıca, diğer mecralar da gösterim, tıklama, arama motorları veya video reklamlarının dışında kalan dijital reklam yöntemleriyle %12'luk bir paya sahip. Dikkat çeken bir diğer istatistik ise dijital medya reklamlarının %77'sinin mobil cihazlarda yapıldığı. Mobil reklam yatırımları oldukça önemli bir segmenti oluşturuyor. Sosyal medyaya yapılan reklam yatırımları da oldukça yüksek. 11.1 milyar TL'lik yatırımla sosyal medya, gösterim ve tıklama bazlı reklam yatırımları ile video reklamları içinde büyük bir rol oynuyor. Dijital ses reklamları da dikkat çekici bir büyüme gösteriyor. Avrupa'da en hızlı büyüyen format olan dijital ses reklamları, Türkiye'de de büyüme ivmesi yakalıyor. 2022'nin ilk 6 ayına göre %124'lük bir büyüme yaşanmış ve toplam dijital medya yatırımları içindeki payı %1.7'ye çıkmış durumda” dedi.

2023 yılında önemli bir büyüme kaydedildiğini belirten Kaplan, “Türkiye, 2022'de Avrupa'da en fazla büyüyen ülke olarak açıklanmıştı ve bu yıl da bu büyüme hızını sürdürdü. Bu veriler, dijital pazarlama sektörünün her geçen yıl öneminin daha da anlaşıldığını gösteriyor. Özellikle dünya trendlerine baktığımızda e-ticaret platformlarında dijital platformlarda geçirilen sürelerinde arttığını görüyoruz ve gelecek yıllarda tüketicilere ulaşmak için bu kanallara daha fazla yatırım yapılacağını öngörüyoruz” dedi.