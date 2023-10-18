Diablo IV Kan Sezonu Şimdi Oyunda; Steam’de de çıktı

Bu Sezon, zorlu düşmanlara ve onları yöneten korkunç Vampir Lordu Lort Zir'e meydan okuyacağın yeni bir görev serisini keşfedeceksin.

Bu Sezonla birlikte Kâbus zindanları güncellemeleri, 100. Seviyeye daha hızlı atlama, binekler düzenlemeleri, ek oyun sonu patronları, Sınıf dengesi iyileştirmeleri ve çok daha fazlası dâhil olmak üzere çeşitli yaşam kalitesi güncellemeleri de geliyor.

Steam'de Diablo IV oynamak için heyecanlananların bekleyişi artık sona eriyor! Oyunun Steam'de çıkmasıyla birlikte oyuncular Steam başarımları, Steam arkadaş listeleri ve bu arkadaşları oyun içinde oynamaya davet etme seçeneği gibi çeşitli özelliklere erişerek Korunak'a girebilirler. Hareket hâlindeyken oynamayı seviyorsan da Diablo IV Steam Deck onaylı olduğu için onu istediğin zaman istediğin yerde oynayabilirsin! Hatırlatma: Steam'de oynamak isteyenlerin öncelikle oyunu bu platformdan satın almaları, ardından da Diablo IV'ü Battle.net hesabına bağlamaları gerekecek. Steam sayfasına buradan göz at.

Son olarak Diablo IV, 17 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında Battle.net'te %25 indirimli olacak. Korunak'a girip birkaç iblis öldürmenin tam vakti!