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Diablo IV Kan Sezonu Şimdi Oyunda; Steam’de de çıktı

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Diablo IV Kan Sezonu Şimdi Oyunda; Steam’de de çıktı
Diablo IV'ün Kan Sezonu herkes için çıktı! Aktris ve yapımcı Gemma Chan tarafından seslendirilen Vampir Avcısı Erys ile takım ol ve Korunak'ta kol gezen yeni kana susamış tehditle savaşmak için Vampir Güçlerini topla.

Bu Sezon, zorlu düşmanlara ve onları yöneten korkunç Vampir Lordu Lort Zir'e meydan okuyacağın yeni bir görev serisini keşfedeceksin.

Bu Sezonla birlikte Kâbus zindanları güncellemeleri, 100. Seviyeye daha hızlı atlama, binekler düzenlemeleri, ek oyun sonu patronları, Sınıf dengesi iyileştirmeleri ve çok daha fazlası dâhil olmak üzere çeşitli yaşam kalitesi güncellemeleri de geliyor.

Steam'de Diablo IV oynamak için heyecanlananların bekleyişi artık sona eriyor! Oyunun Steam'de çıkmasıyla birlikte oyuncular Steam başarımları, Steam arkadaş listeleri ve bu arkadaşları oyun içinde oynamaya davet etme seçeneği gibi çeşitli özelliklere erişerek Korunak'a girebilirler. Hareket hâlindeyken oynamayı seviyorsan da Diablo IV Steam Deck onaylı olduğu için onu istediğin zaman istediğin yerde oynayabilirsin! Hatırlatma: Steam'de oynamak isteyenlerin öncelikle oyunu bu platformdan satın almaları, ardından da Diablo IV'ü Battle.net hesabına bağlamaları gerekecek. Steam sayfasına buradan göz at.

Son olarak Diablo IV, 17 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında Battle.net'te %25 indirimli olacak. Korunak'a girip birkaç iblis öldürmenin tam vakti!

Kaynak:Haber Kaynağı

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