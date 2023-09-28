CS:GO kapandı mı? CS 2 çıktı mı, ne zaman çıkacak 2023?

Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) devri kapandı. Tüm sunucular devre dışı bırakıldı. Peki bundan sonra ne olacak? CS GO tamamen Steam'den kaldırılacak mı? Counter Strike 2 geldi mi?

CS:GO STEAM'DEN KALDIRILACAK MI?

Valve, 27 Eylül Çarşamba günü itibarıyla CS 2’yi piyasaya sürmeyi planlıyor. Counter Strike oyununun resmi Twitter hesabından geçtiğimiz hafta “Çarşamba günü ne yapıyorsunuz?” şeklinde bir Tweet atılmıştı. Sosyal medyada da birçok kullanıcı bugün itibarıyla CS:GO’ya veda eden paylaşımlarda bulundu.

HERKES CS 2'Yİ BEKLİYOR

Şimdi gözler Counter Strike 2 CS 2'ye çevrildi. Milyonlarca kullanıcı CS2'yi bekliyor.