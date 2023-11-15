Counter-Strike 2 en çok oynanan oyunlar listesine hızlı bir giriş yaptı
2023 Ekim ayında oyun alışverişlerinde, 2023 Eylül ayına göre %3 düşüş yaşandı. 2022 yılı Ekim ayına göre ise %5’lik bir azalma gözlemlendi. Bu düşüşün en önemli nedenleri arasında, artan kur ve bazı oyun firmalarının fiyat yerelleştirmesini kaldırmasını gösterebiliriz.
PC ve konsol oyun alışverişleri diğer aylara göre artış gösterirken, mobil oyunlarda düşüş devam etti. Edinilen verilere göre PC oyunları Ekim ayında en çok alışveriş yapılan kategori oldu.
Kategorik dağılım
PLATFORM
AĞUSTOS 2023
EYLÜL 2023
EKİM 2023
PC
%35
%37
%38
Konsol
%27
%28
%29
Mobil
%38
%35
%33
En çok oyun içi satış yapılan 10 oyun
1. Valorant
2. Counter-Strike 2
3. League of Legends
4. Call of Duty: Warzone 2.0
5. Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege
6. Metin2
7. Knight Online
8. World of Warcraft
9. PUBG Mobile
10. Black Desert Online
İllere göre dağılım
Oyun alışverişlerinde, Ekim ayında en çok alışveriş İstanbul’dan yapıldı. İstanbul’u, Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa takip etti.
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AĞUSTOS 2023
EYLÜL 2023
EKİM 2023
1
İstanbul
İstanbul
İstanbul
2
|Ankara
|Ankara
Ankara
3
|Antalya
|Antalya
|Antalya
4
|İzmir
İzmir
İzmir
5
Bursa
|Bursa
Bursa
Yaş aralığına göre dağılım
Ekim ayında toplam oyun alışverişlerinin önemli bir kısmı 21-30 yaş aralığındaki oyuncular tarafından yapıldı.
YAŞ
AĞUSTOS 2023
EYLÜL 2023
EKİM 2023
18-21
%6
%11
%9
21-30
%47
%44
|%47
30+
%47
%45
%44
Cinsiyete göre dağılım
CİNSİYET
AĞUSTOS 2023
EYLÜL 2023
EKİM 2023
KADIN
%33
%32
%30
ERKEK
%67
%68
%70
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