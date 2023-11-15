Counter-Strike 2 en çok oynanan oyunlar listesine hızlı bir giriş yaptı

2023 Ekim ayında oyun alışverişlerinde, 2023 Eylül ayına göre %3 düşüş yaşandı. 2022 yılı Ekim ayına göre ise %5’lik bir azalma gözlemlendi. Bu düşüşün en önemli nedenleri arasında, artan kur ve bazı oyun firmalarının fiyat yerelleştirmesini kaldırmasını gösterebiliriz.

PC ve konsol oyun alışverişleri diğer aylara göre artış gösterirken, mobil oyunlarda düşüş devam etti. Edinilen verilere göre PC oyunları Ekim ayında en çok alışveriş yapılan kategori oldu.

Kategorik dağılım

PLATFORM AĞUSTOS 2023 EYLÜL 2023 EKİM 2023 PC %35 %37 %38 Konsol %27 %28 %29 Mobil %38 %35 %33



En çok oyun içi satış yapılan 10 oyun

1. Valorant

2. Counter-Strike 2

3. League of Legends

4. Call of Duty: Warzone 2.0

5. Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege

6. Metin2

7. Knight Online

8. World of Warcraft

9. PUBG Mobile

10. Black Desert Online

İllere göre dağılım

Oyun alışverişlerinde, Ekim ayında en çok alışveriş İstanbul’dan yapıldı. İstanbul’u, Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa takip etti.

# AĞUSTOS 2023 EYLÜL 2023 EKİM 2023 1 İstanbul İstanbul İstanbul 2 Ankara Ankara Ankara 3 Antalya Antalya Antalya 4 İzmir İzmir İzmir 5 Bursa Bursa Bursa

Yaş aralığına göre dağılım

Ekim ayında toplam oyun alışverişlerinin önemli bir kısmı 21-30 yaş aralığındaki oyuncular tarafından yapıldı.



YAŞ AĞUSTOS 2023 EYLÜL 2023 EKİM 2023 18-21 %6 %11 %9 21-30 %47 %44 %47 30+ %47 %45 %44

Cinsiyete göre dağılım