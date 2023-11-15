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Counter-Strike 2 en çok oynanan oyunlar listesine hızlı bir giriş yaptı

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Counter-Strike 2 en çok oynanan oyunlar listesine hızlı bir giriş yaptı
Oyun ve oyun içi alışverişlerde bir numaralı adresiniz Oyunfor, Ekim ayında oyun satışlarındaki düşüşün devam ettiğini açıkladı. Tamamıyla yenilenmiş Counter-Strike’ın sıralamalarda yüksekte yer alması ise dikkat çekti.

2023 Ekim ayında oyun alışverişlerinde, 2023 Eylül ayına göre %3 düşüş yaşandı. 2022 yılı Ekim ayına göre ise %5’lik bir azalma gözlemlendi. Bu düşüşün en önemli nedenleri arasında, artan kur ve bazı oyun firmalarının fiyat yerelleştirmesini kaldırmasını gösterebiliriz.

PC ve konsol oyun alışverişleri diğer aylara göre artış gösterirken, mobil oyunlarda düşüş devam etti. Edinilen verilere göre PC oyunları Ekim ayında en çok alışveriş yapılan kategori oldu.

Kategorik dağılım

PLATFORM

AĞUSTOS 2023

EYLÜL 2023

EKİM 2023

PC

%35

%37

%38

Konsol

%27

%28

%29

Mobil

%38

%35

%33


En çok oyun içi satış yapılan 10 oyun

1. Valorant

2. Counter-Strike 2

3. League of Legends

4. Call of Duty: Warzone 2.0

5. Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege

6. Metin2

7. Knight Online

8. World of Warcraft

9. PUBG Mobile

10. Black Desert Online

İllere göre dağılım

Oyun alışverişlerinde, Ekim ayında en çok alışveriş İstanbul’dan yapıldı. İstanbul’u, Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa takip etti.

#

AĞUSTOS 2023

EYLÜL 2023

EKİM 2023

1

İstanbul

İstanbul

İstanbul

2

AnkaraAnkara

Ankara

3

AntalyaAntalyaAntalya

4

İzmir

İzmir

İzmir

5

Bursa

Bursa

Bursa

Yaş aralığına göre dağılım

Ekim ayında toplam oyun alışverişlerinin önemli bir kısmı 21-30 yaş aralığındaki oyuncular tarafından yapıldı.

YAŞ

AĞUSTOS 2023

EYLÜL 2023

EKİM 2023

18-21

%6

%11

%9

21-30

%47

%44

%47

30+

%47

%45

%44

Cinsiyete göre dağılım

CİNSİYET

AĞUSTOS 2023

EYLÜL 2023

EKİM 2023

KADIN

%33

%32

%30

ERKEK

%67

%68

%70

Kaynak:Haber Kaynağı

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