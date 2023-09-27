Call of Duty: Mobile 9.Sezon "Mezarlık Devriyesi" Yeniliklerle Geliyor!

Call of Duty: Mobile’ın 9. Sezonu olan "Mezarlık Devriyesi" büyük bir dönüşle geliyor. 4 Ekim itibarıyla indirilmeye açık olacak bu sezon, Klasik Zombi ve Yaşayan Ölülerin Kuşatması modlarını ilk kez aynı seferde oyunculara sunuyor. Korkunun ve adrenalının zirve yaptığı bu sezonda, oyuncular Cadılar Bayramı atmosferini soluyacak.

Perili Hacienda Haritası ve Devriye Modu

Bu ürkütücü sezon içerisinde, Cadılar Bayramı'na özel Perili Hacienda haritasında, tamamen yeni bir oyun modu olan "Devriye Modu"nu deneyimleme şansı yakalayacaksınız.

Mezarlık Devriyesi’nde Yenilikler

Sezon: Mezarlık Devriyesi, oyuncuları operatör sürprizleriyle karşılıyor. Büyücü Hekim - Ölümcül Tedavi veya Misty - Keyfi Yerinde gibi seçeneklerle tanışacaksınız. Bununla birlikte, Hafif Makineli CX-9, Silah Tasarımları, ve elbette Call of Duty Puanları gibi premium içeriklerle donatılmış 50 kademeli Savaş Bileti sizi bekliyor.

Android ve iOS İçin Mezarlık Devriyesi Detayları

Call of Duty: Mobile’ın bu son sürümü hem Android hem de iOS kullanıcıları için mevcut. Bu sezonda yer alacak önemli özellikler:

Devriye Modu: Call of Duty: Vanguard oyunundan tanıdığımız bu mod, haritada sürekli hareket eden bir ele geçirme noktasına odaklanıyor.

Zombi Modlarının Dönüşü: 9. Sezonda, Roket sınıfının da eklenmesiyle Shi No Numa haritasında yer alan klasik raund bazlı Zombi Modu ve hareketli Yaşayan Ölülerin Kuşatması modlarıyla karşılaşacaksınız.

Sezon İçeriği: Sezon içerisinde, yeni Sezon Mücadeleleri, farklı Çekilişler ve Temalı Etkinlikler oyuncuları bekliyor. Ayrıca, oyuna getirilen çeşitli güncellemeler ve iyileştirmelerle oyun deneyiminiz daha da zenginleşiyor.

Bu heyecan verici güncellemelerle Call of Duty: Mobile 9. Sezon: Mezarlık Devriyesi, oyun dünyasında yeni bir sayfa açıyor. Oyuncuları bekleyen sürprizlere hazır mısınız?