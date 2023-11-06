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"Büyük Patlama"dan 470 milyon yıl sonra oluşmuş şimdiye kadarki en eski kara delik keşfedildi

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"Büyük Patlama"dan 470 milyon yıl sonra oluşmuş şimdiye kadarki en eski kara delik keşfedildi
Bilim insanları, evrenin oluştuğu "Büyük Patlama"dan 470 milyon yıl sonra oluşmuş şimdiye kadarki en eski kara deliği keşfetti.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA) yapılan yazılı açıklamaya göre, gökbilimcilerden oluşan bir araştırma ekibi, çalışmalarında NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu ve Chandra X-ışını Gözlemevi'nden elde edilen verilerden faydalandı.

Araştırmacılar, "Büyük Patlama"dan sadece 470 milyon yıl sonra oluşan ve bugüne kadar keşfedilmiş en eski kara deliği keşfetti.

James Webb Uzay Teleskobu'ndan elde edilen verilere göre keşfedilen kara delik, Dünya'dan 13,2 milyar ışık yılı uzaklıkta.

Araştırmacılar, çalışma bulgularını, "erken evrenin daha büyük bir resmini doldurmak" için kullanmayı planlıyor.

Bu bulguların, evrendeki ilk süper kütleli kara deliklerden bazılarının nasıl oluştuğuna dair teorileri geliştirebileceği düşünülüyor.

Araştırmaya katkıda bulunan Princeton Üniversitesinden Dr. Andy Goulding, kara deliklerin bir kez oluştuktan sonra ne kadar hızlı büyüyebilecekleri konusunda fiziksel sınırların bulunduğunu, ancak daha büyük doğanların avantajlı olduğunu belirtti.

Yale Üniversitesinden astrofizikçi Priyamvada Natarajan, söz konusu keşfi, bazı kara deliklerin büyük gaz bulutlarından oluştuğuna dair "şimdiye kadar elde edilen en iyi kanıt" olarak nitelendirdi ve ilk kez süper kütleli bir kara deliğin galaksisindeki yıldızlar kadar ağır olduğu kısa bir aşamayı gördüklerini kaydetti.

Araştırma, Nature Astronomy dergisinde yayımlandı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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