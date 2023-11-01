Bayraktar TB3 SİHA ikinci uçuş testini başarıyla tamamladı
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Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), ikinci uçuş testini başarıyla tamamladı.
Bayraktar TB3 SİHA, geçen hafta gerçekleştirdiği başarılı ilk uçuşunun ardından, ikinci uçuş testini de başarıyla tamamlayarak 4 saatlik uçuş gerçekleştirdi.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin X paylaşımında, "Bayraktar TB3, 4 saat süren 2. uçuş testini de başarıyla tamamladı. Adım adım Mavi Vatan'a..." ifadesini kullandı.
Kaynak:
Bilim-teknoloji