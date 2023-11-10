Bayraktar TB3 SİHA 5'inci test uçuşunu başarıyla tamamladı

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, ilk defa iniş takımları kapalı uçtuğu 5'inci test uçuşunu başarıyla tamamladı.

Baykar açıklamasına göre, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3’ün test süreci devam ediyor.