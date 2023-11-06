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Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a, Kosova’da üstün hizmet madalyası verildi

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Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a, Kosova’da üstün hizmet madalyası verildi
Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci, Türkiye'nin milli ve özgün insansız platformlarını geliştiren Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar’a üstün hizmet madalyası takdim etti.

Başkent Priştine'de Bayraktar'ı kabul eden Maqedonci, görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Baykar'ın ürünleri ile "askeri teknolojinin manşeti" haline geldiğini belirtti.

Maqedonci, Baykar ile yaptıkları işbirliğiyle kısa sürede Kosova Güvenlik Gücünün (FSK) muharebe kapasitesini, tüm vatandaşların güvenliği ve toprak savunmasını garanti altına alacak düzeye çıkardıklarını vurguladı.

Paylaşımında, görüşmede bundan sonra yatırım yapılacak projeler ve bu işbirliğinin satın almaların ötesine yaygınlaşmasını ele aldıklarını aktaran Maqedonci, "Bu şirketin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin, Kosova hükümeti ve Savunma Bakanlığı ile işbirliği konusunda gösterdiği istek ve hazırlıktan dolayı Haluk Bayraktar'ı üstün hizmet madalyası ile ödüllendirerek derin şükranlarımı sundum." ifadesini kullandı.

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