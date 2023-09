2023 Xiaomi 13T fiyat listesi belli oldu! Xiaomi 13T Pro ve Xiaomi 13T Teknik Özellikleri neler ?

Xiaomi, görsel sanat yeteneklerini ortaya çıkarmak isteyen bütün kullanıcıları için tasarlanan ve geliştirilen yeni akıllı telefonu Xiaomi 13T Serisini tanıttı. Leica ile birlikte geliştirilen ve Leica'nın ikonik özelliklerini bünyesinde barındıran Xiaomi 13T Serisi, benzersiz Leica deneyiminin ruhunu yansıtan Otantik Leica Görselliğini beraberinde getiriyor.

Leica ile birlikte geliştirilen Xiaomi 13T Serisinin küresel lansmanı gerçekleşti. Xiaomi 13T 25.999 TL ve Xiaomi 13T Pro 33.599 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla Türkiye’de de ön satışa sunuldu. Kullanıcılar 26 Eylül - 5 Ekim tarihleri arasında mi.com'dan ön sipariş verebilecek. 19 Ekim tarihine kadar sürecek ilk satış sürecinde mi.com/tr ve Xiaomi mağazalarından Xiaomi 13T Pro satın alacaklar 4.000 TL değerinde tablet ve ekosistem ürünlerinde geçerli hediye çekine, Xiaomi 13T satın alacaklar ise yine tablet ve ekosistem ürünlerinde geçerli 3.000 TL değerinde hediye çekine sahip olacaklar. Xiaomi mağazaları ve mi.com/tr adresi dışında seçili satış kanallarından Xiaomi 13T Pro satın alacaklar Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L hediyesine, Xiaomi 13T satın alacaklar ise Mi Smart Air Fryer 3.5L hediyesine sahip olacak. Kampanya 26 Eylül tarihinden itibaren geçerli ve stoklarla sınırlı olacak.

Xiaomi, görsel sanat yeteneklerini ortaya çıkarmak isteyen bütün kullanıcıları için tasarlanan ve geliştirilen yeni akıllı telefonu Xiaomi 13T Serisini tanıttı. Leica ile birlikte geliştirilen ve Leica'nın ikonik özelliklerini bünyesinde barındıran Xiaomi 13T Serisi, benzersiz Leica deneyiminin ruhunu yansıtan Otantik Leica Görselliğini beraberinde getiriyor. Gelişmiş performans optimizasyon mimarisi, uzun pil ömrü ve kristal netliğinde bir ekranla donatılan Xiaomi 13T Serisi, fotoğraf çekerken, video izlerken veya günlük kullanımda olağanüstü bir akıllı telefon deneyimi sunuyor.

Leica'nın fotoğrafçılığa yönelik üst düzey özellikleriyle muhteşem eserlere imza atın

Yeni nesil akıllı telefon kullanıcılarının yaratıcılık tutkusuna yanıt veren Xiaomi 13T Serisi, fotoğrafçılığı profesyonel düzeye taşıyor. Hem Xiaomi 13T Pro hem de Xiaomi 13T, 24 mm eşdeğer odak uzaklığına sahip 50 MP geniş açılı kamera ve yüksek dinamik aralıklı çekimi destekleyen daha fazla ışık yakalamak üzere tasarlanan 7P asferik lens ve 50 mm eşdeğer odak uzaklığına sahip 50 MP telefoto lens dahil olmak üzere Leica ile birlikte tasarlanan Summicron lenslere sahip üçlü bir kamera kurulumu sunuyor. 15 mm eş değer odak uzaklığına sahip 12 MP ultra geniş açılı kamera, kullanıcıların panoramik çekimler yapmalarına ve çarpıcı manzaralar yakalamalarına olanak tanıyor. 100 DCI-P3 ile güçlendirilen hem Xiaomi 13T Pro hem de Xiaomi 13T’nin kameraları, klasik Leica kalitesiyle her anı büyüleyici bir şekilde yakalamaya yardımcı olan daha geniş renk aralığı içeriyor.

Xiaomi 13T Serisi, Leica Authentic Look ve Leica Vibrant Look olmak üzere iki orijinal Leica fotoğraf stili sunuyor: Bu stiller, klasik Leica estetiğinin yanı sıra doğal renk üretimi, güçlü kontrast ve gölge tanımı ile son derece çarpıcı görseller elde edilmesine olanak tanıyor. Altı Leica filtresi, LeicaM-Typ240 Film Modundan uyarlanan en yeni Leica Sepia ve Leica Blue dahil olmak üzere Leica'nın efsanevi görüntüleme özelliklerini ortaya çıkarıyor. Kullanıcıların yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarına katkıda bulunan Xiaomi 13T Pro ve Xiaomi 13T, iki yeni Leica filigranıyla fotoğraf kompozisyonları ve çerçeve boyutları için daha fazla seçenek sunuyor.

Xiaomi 13T Serisi ayrıca, ilk olarak Xiaomi 13 Ultra'da kullanılan Pro modu altında, kullanıcıların Ton, Tonlama ve Dokuyu önceden belirlenmiş bir düzeyde ayarlamasına olanak tanıyan ve işlem sonrası için daha fazla ayrıntı ve rengi koruyan özel fotoğraf stilleri işlevi de içeriyor. Tercih edilen ön ayarlar, farklı kişisel fotoğraf stilleri için de kaydedilebiliyor.

Xiaomi ProFocus teknolojisine sahip Xiaomi 13T Serisi, fotoğrafçıların köpekler ve kuşlar gibi hızlı hareket eden nesnelerin çarpıcı yakın çekim fotoğraflarından, insanların ve mekanların büyüleyici görüntülerine kadar inanılmaz ayrıntılarla olağanüstü görseller yakalamasına olanak tanıyor.

Video çekimini çarpıcı yeni seviyelere taşıyor

Xiaomi 13T Pro ile videografi hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Xiaomi 13T Pro ve Xiaomi 13T, 10 bit LOG 4:2:0 H.265 video kayıt özelliği sayesinde daha önce hiç görülmemiş bir renk ve ayrıntı kontrolü sunuyor. Önceden yüklenmiş Rec.709 LUT, videolarınıza profesyonel bir sihir katarak benzersiz bir renk doğruluğu ve görsel derinlikle işliyor.

Akıllı cihazlarında kişiselleştirmeyi her zaman ön planda tutan Xiaomi, amiral gemisi akıllı telefonu Xiaomi 13T Pro'yu da kullanıcıların özgün vizyonlarını ifade edecek şekilde tasarladı. En sevilen LUT stilinin cihaza aktarılabilmesi sayesinde videoya kişiye özgü bir hava katılıyor. Xiaomi 13T Pro buna ek olarak, videografinin her sahnesinin, her nüansının, her ayrıntısının sinema salonu kalitesinde ölümsüzleşmesini sağlamak için 8K video çekim özelliğini beraberinde getiriyor. 50 MP geniş açılı kamera OIS ve EIS desteği sayesinde videoların en hareketli anlarda bile sabit kalmasını sağlıyor.

Xiaomi 13T'nin arka kısmında bulunan arka kameralar, hızlı ve verimli düzenleme ile birlikte tüm odak uzaklıklarında 4K video kaydını destekliyor. Xiaomi'nin Galeri uygulamasında yer alan video düzenleyicinin Pro modu, sosyal medya platformları veya kişisel vlog için video oluştururken altyazı ve müzik eklemeyi kolaylaştırıyor.

Nefes kesici bir görsel ve işitsel deneyim

Yeni netlik seviyeleri ve canlı renkler sunan Xiaomi 13T Pro ve Xiaomi 13T, 144 Hz'e kadar yenileme hızı1 ve 1.5K (2712 x 1220) çözünürlüğü destekleyen 6,67 inç CrystalRes Ekranı ile görüntüleme deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Xiaomi 13T Serisi, 2600 nit'e kadar maksimum parlaklığa sahip 1200 nit yüksek parlaklıkta bir ekran kullanıyor.2 Ayrıca, 68 milyar renk desteği ile %100 DCI-P3 kapsamı3 sunarak uçtan uca HDR10+ uyumluluğu sağlıyor. Bu, görüntülerin karanlık ve parlak kısımları arasındaki kontrastı iyileştiriyor, ayrıntıların gerçek dokusunu geri kazandırıyor ve renk doygunluğunun daha iyi dengelenmesini sağlayarak içerik oluşturucuların etkileyici görüntü kalitesiyle selfie ve portrelerden dikkat çekici video ve vloglara kadar çarpıcı profesyonel görsel içerikler oluşturmasına olanak tanıyor. Xiaomi 13T Serisi, sosyal medyada yayınlanan en son videoları veya yeni bir filmi izlemek istediklerinde kullanıcıların en sevdikleri içerikten maksimum keyif almaları için Dolby Atmos® desteği ve çift hoparlör içeriyor.

Xiaomi 13T Pro veya Xiaomi 13T'yi satın alan kullanıcılar, 6 ay boyunca 100 GB Google One bulut depolama alanı ve 3 ay boyunca YouTube ve YouTube müzik uygulamalarına reklamsız erişim sağlayan YouTube Premium'u deneyimleme fırsatı elde ediyor.4

Üst düzey genel deneyim ile mükemmel performans

Hem Xiaomi 13T Pro hem de Xiaomi 13T, geniş kapsamlı güç verimliliği iyileştirmeleri ve uzun pil ömrüyle kullanıcıların daha hızlı ve daha verimli bir akıllı telefon deneyiminin keyfini çıkarmasını sağlıyor.

Xiaomi 13T Pro gücünü 3.35GHz'e kadar hız sunan yüksek hızlı sekiz çekirdekli işlemciye sahip MediaTek Dimensity 9200+ çipsetinden alıyor. Ayrıca, görüntü işlemeyi iyileştiren yerleşik bir Arm Immortalis-G715 GPU'ya sahip olan cihaz akıcı bir oyun deneyimi sunuyor ve kullanıcıların pil ömrü konusundaki endişelerini ortadan kaldırıyor. Xiaomi 13T, hem işlemci hem de GPU performansında iyileştirmeler sağlayan en yeni TSMC 4 nm üretim süreci ile üstün güç verimliliği ön planda tutularak üretilen MediaTek Dimensity 8200-Ultra çipset içeriyor. 5000 mm2 VC paslanmaz çelik plaka ile iyileştirilen Xiaomi 13T Serisindeki termal soğutma sistemi, telefonların ısınmasını önlüyor.

Seri hakkında yorum yapan MediaTek Kurumsal Başkan Yardımcısı ve MediaTek Kablosuz İletişim İş Birimi Genel Müdürü JC Hsu şu ifadeleri kullandı: "Xiaomi 13T Pro'da yer alan MediaTek Dimensity 9200+, amiral gemisi performans ve olağanüstü güç verimliliği sağlarken Xiaomi 13T''deki MediaTek Dimensity 8200-Ultra, birinci sınıf akıllı telefon deneyimini sunuyor". Hsu, sözlerine şöyle devam etti: "Oyun, görüntüleme, yapay zeka ve bağlanabilirlik alanlarında en üst düzeyde performans sağlayarak premium ve amiral gemisi cihazlarda çıtayı yükseltmeye devam ediyoruz ve tüketicilerin akıllı telefonlarından daha uzun süre en iyi şekilde yararlanmalarını sağlıyoruz."

Xiaomi 13T Pro, yalnızca 19 dakikada2 %100 şarj düzeyine ulaşılmasını sağlayan Xiaomi 120W HyperCharge teknolojisini destekliyor. Her iki cihaz da hızlı şarj desteğine sahip ve Xiaomi 13T Pro yalnızca 5 dakikada2 %36, Xiaomi 13T ise %21 şarj düzeyine ulaşabiliyor.



Xiaomi 13T Serisinde kullanılan ISP (Internal Shortage Precaution), SOA (Safety Operating Area), DTPT (Dynamic Turbo Power Technology) teknolojileri, yüksek kapasiteli 5000 mAh (tip) pilin güvenle kullanılmasını sağlıyor.

IP68 suya ve toza dayanıklılığa sahip çağdaş ve modaya uygun tasarım5

Xiaomi 13 Serisinin klasik tasarım anlayışını sergileyen Xiaomi 13T Pro ve Xiaomi 13T üç renk seçeneğiyle sunuluyor: Alp Mavisi, Çayır Yeşili ve Siyah. Alp Mavisi modelinin arka paneli, tutması ve kullanması son derece rahat olan yumuşak ve hassas bir dokuya sahip birinci sınıf Xiaomi BioComfort vegan deriyle tasarlandı. Buna karşılık, Çayır Yeşili ve Siyah modelleri, şık bir lüks hava katan parlak bir cam arka panelle tasarlandı. Her iki akıllı telefon da oldukça sağlam ve IP68, suya ve toza dayanıklı oldukları anlamına geliyor. Kullanıcılar, bu çekici ve sağlam telefonları hayatın heyecan verici tüm anlarını yakalamak ve görüntülemek için kullanabiliyor.

Fiyat ve bulunabilirlik

Alp Mavisi, Çayır Yeşili ve Siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulan Xiaomi 13T Serisi, Xiaomi 13T Pro 33.599 TL ve Xiaomi 13T 25.999 TL tavisye edilen son kullanıcı fiyatıyla ön satışa açıldı. Xiaomi 13T Pro 12GB RAM ve 512GB ROM seçeneğiyle ve Xiaomi 13T sie 12GB RAM ve 256GB ROM depolama seçeneğiyle geliyor.

Ayrıca Xiaomi, olağanüstü yazılım desteği sağlama konusundaki öncülüğünü daha da öteye taşıyan bir gelişmeyi paylaşıyor. Xiaomi 13T ve Xiaomi 13T Pro, dört nesil Android işletim sistemi yükseltmesi ve beş yıl boyunca güvenlik yaması alacak.

Xiaomi 13T Pro ve Xiaomi 13T Teknik Özellikler

Xiaomi 13T Pro Xiaomi 13T Tasarım Ölçüler: - Çayır Yeşili, Siyah: 162,2 mm x 75,7 mm x 8,49 mm2 - Alp Mavisi: 162,2 mm x 75,7 mm x 8,62 mm2 Ağırlık: - Çayır Yeşili, Siyah: 206 g2 - Alp Mavisi: 200 g2 Xiaomi BioComfort vegan deri|Cam arka kısım

Corning® Gorilla® Glass 5 ön

IP68 5

Renkler Alp Mavisi, Çayır Yeşili, Siyah Ölçüler: - Çayır Yeşili, Siyah: 162,2 mm x 75,7 mm x 8,49 mm2 - Alp Mavisi: 162,2 mm x 75,7 mm x 8,62 mm2 Ağırlık: - Çayır Yeşili, Siyah: 197 g2 - Alp Mavisi: 193 g2 Xiaomi BioComfort vegan deri|Cam arka kısım

Corning® Gorilla® Glass 5 ön

IP68 5

Renkler Alp Mavisi, Çayır Yeşili, Siyah Kamera LEICA VARIO-SUMMICRON 1:1.9-2.2/15-50 mm ASPH. 24 mm Leica ana kamera - 50 MP geniş açılı kamera - 1/1.28” sensör boyutu - 1.22μm piksel boyutu, 2.44μm 4-in-1 Super Pixel - f/1.9, 7P asferik lens, OIS - 30 fps'de 4K'ya kadar HDR10+ video kaydı desteği - 30 fps'de 8K video kaydı desteği - 10 bit LOG video kaydı, LUT içe aktarma desteği 50 mm Leica telefoto kamera - 50 MP - f/1.9, 5P asferik lens 15 mm Leica ultra geniş kamera - 12 MP - f/2.2, 5P asferik lens İki Leica fotoğraf stili: Leica Authentic Look ve Leica Vibrant Look

Leica özel fotoğraf stilleri

Ana lens sistemi: 35 mm Belgesel, 50 mm Girdaplı bokeh, 90 mm Yumuşak odaklı lens

Xiaomi ProFocus

Gece modu 20 MP ön kamera - f/2.2, 5P asferik lens - Gece modu - Portre modu - HDR LEICA VARIO-SUMMICRON 1:1.9-2.2/15-50mm ASPH. 24 mm Leica ana kamera - 50 MP geniş açılı kamera - 1/1.28” sensör boyutu - 1.22μm piksel boyutu, 2.44μm 4-in-1 Super Pixel - f/1.9, 7P asferik lens, OIS - 30 fps'de 4K'ya kadar HDR10+ video kaydı desteği 50 mm Leica telefoto kamera - 50 MP - f/1.9, 5P asferik lens 15 mm Leica ultra geniş kamera - 12 MP - f/2.2, 5P asferik lens İki Leica fotoğraf stili: Leica Authentic Look ve Leica Vibrant Look

Leica özel fotoğraf stilleri

Ana lens sistemi: 35 mm Belgesel, 50 mm Girdaplı bokeh, 90 mm Yumuşak odaklı lens

Xiaomi ProFocus

Gece modu 20 MP ön kamera - f/2.2, 5P asferik lens - Gece modu - Portre modu - HDR Ekran 144 Hz’ye kadar FHD+ 6,67” CrystalRes AMOLED ekran1 - 20:9, 2712 x 1220, 446 ppi - AdaptiveSync6, 480Hz’e kadar dokunma örnekleme hızı7 - Parlaklık: HBM 1200 nit (tip), 2600 nit (tepe)2 - DCI-P3 renk gamutu3 - 68 milyar renk Pro HDR ekran

Dolby Vision®, HDR10+

Uyarlanabilir okuma modu

2880Hz’e kadar PWM karartma 144 Hz’ye kadar FHD+ 6,67” CrystalRes AMOLED ekran1 - 20:9, 2712 x 1220, 446 ppi - AdaptiveSync6, 480Hz’e kadar dokunma örnekleme hızı7 - Parlaklık: HBM 1200 nit (tip), 2600 nit (tepe)2 - DCI-P3 renk gamutu3 - 68 milyar renk Pro HDR ekran

Dolby Vision®, HDR10+

Uyarlanabilir okuma modu

2880Hz’e kadar PWM karartma Performans MediaTek Dimensity 9200+ - 4nm güç verimliliği sağlayan üretim süreci - Arm Immortalis-G715 GPU LPDDR5X RAM + UFS 4.0 depolama - 12GB + 512GB, 8 Android 13 tabanlı MIUI 14 MediaTek Dimensity 8200-Ultra - 4nm güç verimliliği sağlayan üretim süreci - Arm Mali-G610 GPU LPDDR5 RAM + UFS 3.1 depolama - 12GB + 256GB8 Android 13 tabanlı MIUI 14 Pil ve Şarj 5000mAh (tip) pil

Xiaomi 120W HyperCharge 5000mAh (tip) pil

67W turbo şarj Ses Çift hoparlör

Dolby Atmos® Çift hoparlör

Dolby Atmos® Bağlantı Çift SIM 9

Wi-Fi 7 10

NFC desteği 11

BLUETOOTH® 5.4

5G: NSA + SA desteği

Bantlar: - 5G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/ 75/77/78 - 4G: LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/ 20/25/26/28/32/66 - 4G: LTE TDD: B38/39/40/41/42/48 - 3G: WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19 - 2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz Çift SIM 9

Wi-Fi 6 10

NFC desteği 11

BLUETOOTH® 5.4

5G: NSA + SA desteği

Bantlar: - 5G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/ 77/78 - 4G: LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/ 20/26/28/32/66 - 4G: LTE TDD: B38/40/41 - 3G: WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19 - 2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz

1 Ekran maksimum 144Hz yenileme hızını destekler. Ekran yenileme hızı, farklı uygulama arayüzleri ve oyun görüntü kalitesi koşullarında biraz farklılık gösterebilir. Lütfen gerçek deneyimi dikkate alın.

2 Veriler Xiaomi Dahili Laboratuvarlarında test edilmiştir, gerçek sonuçlar farklılık gösterebilir. Ürünler arasındaki gerçek ölçümler farklılık gösterebilir. Tüm özellikler gerçek ürüne bağlıdır. 19 dakikada %100 şarj seviyesine ulaşma "Boost" modunda test edilmiştir.

3 %100 DCI-P3 kapsamı ekran parlaklığına göre değişiklik gösterebilir.

4 Bu teklif yalnızca yeni kullanıcılar için geçerlidir ve geçerli hüküm ve koşullara tabidir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

⁵ Cihazın, normal kullanım koşullarına karşılık gelmeyen belirli laboratuvar koşullarında suya ve toza dayanıklı olduğu onaylanmıştır. Garanti, test koşulları dışındaki koşullardan kaynaklanan sıvı hasarlarını kapsamaz. Yalıtım koruması aşınma ve yıpranma, fiziksel hasar ve/veya onarım için gereken sökme işlemi nedeniyle bozulabilir. Daha fazla bilgi için lütfen Xiaomi'nin resmi web sitesine bakın.

6 AdaptiveSync 30/60/90/120/144Hz arasında geçiş yapmayı destekler.

7 Dokunma örnekleme hızı ekranınızdaki içeriğe göre değişebilir.

8 Kullanılabilir depolama alanı ve bellek, cihaza önceden yüklenmiş işletim sistemi ve yazılımın depolanması nedeniyle toplam bellekten daha azdır.

9 eSIM kullanımı bir mobil hizmet planı gerektirir. Bu plan, servis sağlayıcı değiştirme ve dolaşım (sözleşme sona erdikten sonra bile) konusunda belirli kullanım kısıtlamalarına tabi olabilir. eSIM kullanılabilirliği ülkeye/bölgeye ve operatöre göre değişebilir. Daha fazla bilgi için lütfen operatörünüzle iletişime geçin.

10 Wi-Fi 6 özelliği bölgesel kullanılabilirliğe ve yerel ağ desteğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Wi-Fi bağlantısı (Wi-Fi frekans bantları, Wi-Fi standartları ve IEEE Standardı 802.11 spesifikasyonlarında onaylanan diğer özellikler dahil) bölgesel kullanılabilirliğe ve yerel ağ desteğine bağlı olarak değişebilir. Bu işlev, uygun olduğu zaman ve yerde OTA aracılığıyla eklenebilir.

11 NFC kullanılabilirliği pazarlara göre değişiklik gösterebilir.

12 Renk kullanılabilirliği pazarlara göre değişiklik gösterebilir.

13Gerçek özellikler ve işlevler bölgeye göre değişiklik gösterebilir.