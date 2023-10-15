2023 PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası'na S2G Esports ve Next Rüya Esports Damgası

PUBG MOBILE espor takviminin en prestijli etkinliği olan 2023 PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası (PMGC) için büyük heyecan başladı. S2G Esports ve Next Rüya Esports gibi güçlü temsilcilerimiz, toplamda 83 milyon TL (3 milyon $) ödül havuzuna sahip bu muhteşem turnuvada yer alma hakkını şimdiden kazandı.

S2G Esports, Büyük Başarıyla PMGC 2023'e Katılım Hakkı Elde Etti

S2G Esports, geçtiğimiz yıl PMGC 2022'de kazandığı şampiyonlukla büyük bir başarıya imza atmıştı. Bu yıl ise PMGC Lig Puan Sıralamasında 1000 puanla lider olarak davet almayı başardı. Fakat S2G Esports doğrudan finallere davetli olduğu için PMGC Lig Aşaması bileti, PMGC Lig Puan Sıralamasında 2. sırada yer alan Next Rüya'ya gitti. Bu sayede Türk esporunun iki güçlü temsilcisi, 2023 PMGC'ye katılmaya hak kazandı.

PMPL Türkiye Güz Sezonu Şampiyonları da Dünya Şampiyonası Yolunda

Sadece S2G Esports ve Next Rüya Esports değil, aynı zamanda PMPL Türkiye Güz Sezonu'nu ilk 8 sırada tamamlayan takımlar da PMPL Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecekler. PMPL Avrupa Şampiyonası'nda ise ilk 5 sırayı alan takımlar, PMGC Lig Aşaması'na katılma fırsatını elde edecekler.

2023 PMGC Büyük Finali İstanbul'da

2023 PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası, Lig Aşaması ve Büyük Finaller olmak üzere iki ayrı bölümden oluşuyor. Dünyanın dört bir yanından gelecek 50 takım, 3 milyon dolarlık ödül havuzundan pay almak için çekişmeli bir mücadele verecekler.

PMGC Lig Aşaması, 2 - 26 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Başarılı olan takımlar, 8 - 9 - 10 Aralık tarihlerinde İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenecek olan 2023 PMGC Büyük Finalleri'nde zafer için yarışacaklar. Dünyanın en iyi PUBG MOBILE takımının belirleneceği Büyük Final etkinliği için biletler, Biletino ve Biletix üzerinden satışa sunuldu.