Beylerbeyi Sarayı tarihi bir saray. İstanbul Beylerbeyi Sarayı nerede? Beylerbeyi Sarayı giriş ücreti 2023. Beylerbeyi Sarayı kim yaptı, ne zaman yapıldı? Peki Beylerbeyi Sarayı hangi padişah döneminde yapıldı? Üsküdar Beylerbeyi Sarayı müze kart geçerli mi? Acaba Beylerbeyi Sarayı kaçta kapanıyor, Beylerbeyi Sarayı ziyaret saatleri nedir? Size Beylerbeyi Sarayı ziyaret gün ve saatleri hakkında bilgi vermek istiyoruz.

Beylerbeyi Sarayı tarihi

Anadolu Yakası gezilecek saraylar listesinde Beylerbeyi Sarayı en popüler saray. İstanbul'un en güzide saraylarından birisi olan Beylerbeyi Sarayının tarihi çok merak edilir. Beylerbeyi Sarayı kim yaptı, mimarı kim? Osmanlı'da Beylerbeyi Sarayı hangi padişah döneminde yapıldı? Tarihte Beylerbeyi Sarayı ne zaman yapıldı? Kısaca Beylerbeyi Sarayı tarihi ve yapım hikayesine göz atalım:

Beylerbeyi Sarayı kim yaptı?

Ziyaretçiler genelde Beylerbeyi Sarayı hikayesi hakkında sorular soruyorlar. Osmanlı Padişahı Abdülaziz zamanında yapılan saray 1863-1865 yıllarında inşa edilmiştir. Pek çok sarayda ve camide imzaları bulunan Balyan ailesinden Sarkis Balyan'ın imzasını taşımaktadır.

Beylerbeyi Sarayı hangi padişah döneminde yapıldı?

1863-1865 yıllarında Osmanlı Padişahı Abdülaziz zamanında yapılmıştır. Sultan Abdülaziz 1861-1876 yılları arasında padişahlık yapmıştır.

Beylerbeyi Sarayı ne zaman yapıldı?

1863 yılında yapımına başlanılan Beylerbeyi Sarayı 1865 yılında tamamlanmıştır.

Beylerbeyi Sarayı Milli Saraylar

Şimdiki sarayın olduğu yere Sultan II. Mahmud döneminde yaptırılan ahşap sarayın yanmasından sonra Sultan Abdülaziz, 1863-1865 yılları arasında Beylerbeyi sarayını ve ek binaları yaptırmıştır. Bahçesi içindeki ek binalar, yani Deniz Köşkleri, Sarı Köşk, Mermer Köşk ve Ahır Köşk ziyarete kapalıdır. Beylerbeyi Sarayı'nın ana binası ziyarete açıktır. Saray Mâbeyn ve Harem bölümlerinden oluşur. Bodrumla birlikte üç katlı olarak yapılmış olan Beylerbeyi Sarayı'nda 24 oda, 6 salon bulunur. Sultan II. Abdülhamid Han tahttan indirildikten sonra altı yıl burada yaşamıştır ve 1918 yılında bu sarayda vefat etmiştir.

Beylerbeyi Sarayı açılış kapanış saatleri

Ziyarete gelmek isteyenler Beylerbeyi Sarayı çalışma saatleri hakkında da bilgi sahibi olmak istiyorlar. Ziyaret için Beylerbeyi Sarayı saatleri çok merak ediliyor. Peki Beylerbeyi Sarayı ziyaret saatleri kaçta başlayıp kaçta bitiyor? İşte Beylerbeyi Sarayı ziyaret gün ve saatleri: Saray pazartesi günleri kapalıdır. Sarayın açılış saati 09:00, kapanış saati ise 18:00. Gişeler ise 09:00-17:30 arasında çalışıyorlar.

Beylerbeyi Sarayı kaçta kapanıyor?

Sarayı gezmek isteyenler Beylerbeyi Sarayı kapanış saatini merak ediyorlar. Saray kapanış saati 18:00. Ama saraya giriş yapmak istiyorsanız gişe 17:30'da kapanıyor. 17:30'dan sonra içeri giremiyorsunuz. İçeri girmiş olanlar ise 18:00'e kadar sarayı gezebiliyorlar.

Beylerbeyi Sarayı giriş ücreti 2023

Peki Beylerbeyi Sarayı'na giriş ücreti ne kadar? Beylerbeyi Sarayı ücret kaç TL? İşte giriş ücretleri:

Yerli Ziyaretçi Bilet Fiyatı: 45 TL

Yabancı Ziyaretçi Bilet Fiyatı: 130 TL

İndirimli Bilet Fiyatı: 20 TL

Bahçe Bilet Fiyatı: 10 TL

Yerli/yabancı 0-6 yaş arası bütün ziyaretçiler için ücretsizdir.

Beylerbeyi Sarayı müze kart geçerli mi?

Evet, Beylerbeyi Sarayı'nda müze kart geçerlidir. Müze kartı olmayanlar gişeden ücretini ödeyip saraya girebilirler.

Beylerbeyi Sarayı nerede?

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda Üsküdar ilçesine bağlı Beylerbeyi semtinde yer alıyor.

Beylerbeyi Sarayı yol tarifi

Kadıköy'den Beylerbeyi Sarayı'na hangi otobüs gider? Beylerbeyi Sarayı'na Kadıköy Rıhtımından kalkan 15F, 12H ve 14M numaralı otobüslere binebilirsiniz. Beylerbeyi Sarayı durağında inip hemen saraya ulaşabilirsiniz. Beylerbeyi hangi Metrobüs Durağı diye merak ediliyor. En yakın metrobüs durağı Boğaziçi Metrobüs Durağı.

Avrupa Yakası'ndan araç ile gelenler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra ilk dönüşte Beylerbeyi levhasından dönebilirler. Beylerbeyi Sarayı köprünün hemen dibinde yer alıyor.

Anadolu Yakası'ndan gelenler ise O-1 Çevre Yolu'ndan gelip Boğaziçi Köprüsü'nden hemen önce sağa dönerek Beylerbeyi Sarayı'na ulaşabilirler.

Beylerbeyi Sarayı cafe menü ve kahvaltı fiyatları 2023

İstanbul kahvaltı mekanları arasında Beylerbeyi Sarayı kahvaltı için tercih edilen harika bir adres. Beylerbeyi Sarayı cafe, kahvaltı menüsü ile sevilen bir kahvaltı mekanı. Peki Beylerbeyi Sarayı cafe menü fiyatları nasıl? Beylerbeyi Sarayı kafeterya nasıl bir yer? Acaba Beylerbeyi Sarayı kahvaltı fiyatları ne kadar? Beylerbeyi Sarayı cafe menü size 2 farklı kahvaltı tabağı, sahanda yumurta, sebzeli omlet, tost gibi seçenekler sunuyor.

Kahvaltı (Sokak simidi, tahıllı simit, beyaz peynir, domates, salatalık, zeytin, maydanoz & 2 çay) 75 TL

Kahvaltı Tabağı (Beyaz peynir, kaşar peynir, İzmir tulum peyniri, bal, zeytin, reçel, tereyağı, haşlanmış yumurta, domates, salatalık, su böreği, ekmek & 3 çay) 120 TL

Sebzeli Omlet 45 TL

Sahanda Yumurta 35 TL

Kaşar Peynirli Tost 44 TL

Çay 14 TL

Türk Kahvesi 28 TL

Beylerbeyi Sarayı kafeterya 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet veriyor. Saray gibi kafeterya da pazartesi günleri kapalı. İletişim: Tel: 0216 321 95 42

Beylerbeyi Sarayı 360 derece video

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