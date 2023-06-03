Anadolu Yakası gezilecek müzeler ve saraylar listesi ile karşınızdayız. Acaba İstanbul Anadolu Yakasında hangi müzeler var? İstanbul'da Anadolu Yakasında hangi müzelere gidilir? Anadolu Yakası müze ve saraylar listesinde gezilecek pek çok yerden bahsedeceğiz. İstanbul Anadolu Yakası müzeleri ve sarayları, giriş ücretleri, ücretsiz müzeler ve saraylar... Sizlere Anadolu Yakası Müzeleri Rehberi oluşturmak istedik.

Anadolu Yakası gezilecek müzeler ve saraylar

İstanbul'da Anadolu Yakası gezilecek müzeler hangileri diye çok merak ediliyor. Anadolu Yakasındaki müzeler ve saraylar büyük ilgi çekiyor. İstanbul'da mutlaka ziyaret etmeniz gereken müzeler arasından Üsküdar'daki Beylerbeyi Sarayı Müzesi, Hıdiv Kasrı ve Korusu, Küçüksu Kasrı, Göztepe'deki İstanbul Oyuncak Müzesi, Burgazada'daki Sait Faik Müzesi, Ataşehir'deki Sabri Artam Vakfı Otomobil Müzesi ilk akla gelenlerden.

Anadolu Yakasında hangi müzeler var?

İstanbul'da gezilecek yerler arasında pek çok müze ve saray bulunuyor. Sizlere İstanbul'un Anadolu yakasında gezilecek müzeler ve saraylarından bahsetmek istiyoruz.

Küçüksu Kasrı

Uçurtma Müzesi.

Hıdiv Kasrı ve Korusu

İstanbul Oyuncak Müzesi.

Beylerbeyi Sarayı

Sabri Artam Vakfı Otomobil Müzesi.

Barış Manço Evi.

Anadolu Hisarı Müzesi

Sait Faik Müzesi

Anadolu Yakası Müzeleri Rehberi

Barış Manço Evi (Müzesi), Kadıköy Moda'da sizleri bekliyor. Barış Manço Müzesi 3 kat ve bodrum katından oluşuyor. Girişte giyinme odası, yemek odası ve oturma odası bulunmaktadır. Girişte Steinway B2010 kuyruklu piyanosu sizi karşılıyor. Barış Manço'nun eşyaları, giysileri ve anıları ile dolu bu evi gezmek büyükler için 10 Tl, öğrenciler için 5 TL.

İstanbul Oyuncak Müzesi, Sunay Akın tarafından tüm birikimlerini harcanarak Göztepe'de iki katlı bir evde açıldı. Sadece yeni oyuncakların değil, önceki nesillerin de her kategoriden oyuncakların sergilendiği, geçmişi günümüze taşıyan bir müze. 2.000'in üzerinde oyuncağın sergilendiği bu müzede, kendi çocukluğunuza ait pek çok anıyı hatırlarken, geçmişten gelen oyuncaklara hayran kalacağınız tarihi bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

Beylerbeyi Sarayı, İstanbul'daki en güzel saraylardan birisi. 1861-1865 yılları arasında Sultan Abdülaziz tarafından Üsküdar'da yaptırılan Beylerbeyi Sarayı, Türk tarihi ve mimarisinin en güzel örneklerinden biridir. Yabancı devlet adamlarının Osmanlı'ya getirdikleri antika değerindeki hediyeliklerin sergilendiği sarayda tarihi halılar, avizeler, vazolar ve mobilyalar bulunuyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun derin izlerini taşıyan müzede keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Anadolu Hisarı Müzesi de Anadolu Yakası'nda Osmanlı dönemine tanıklık edebileceğiniz bir diğer müze. Geçmişte Osmanlı döneminde gemilerin Boğaz'dan geçişini daha rahat kontrol edebilmek için yapılan bu kale, 1394 yılında Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırılmıştır. Boğaz'ın Anadolu yakasında, Beykoz sınırına yakın konumu ile, Anadolu Hisarı, harika bir manzaraya sahiptir.

Sabri Artam Vakfı Otomotiv Müzesi, otomobil tutkunları için harika bir müze. İlk üretim otomobillerin sergilendiği müze, otomobil tutkunlarının beğenisini eksik etmiyor. Sabri Artam Vakfı Otomotiv Müzesi, 1998 yılından bu yana Ataşehir'de ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Uluslararası Tarihi Araçlar Federasyonu tarafından Türkiye'de tanınan ilk resmi müze unvanına da sahiptir. Sabri Artam Vakfı Otomotiv Müzesi, dünyanın dört bir yanından getirilen arabalar, maketler, tasarımlar ve fotoğraflarla görülmeye değer.

İstanbul Anadolu Yakası Müzeleri

Beylerbeyi Sarayı

Küçüksu Kasrı

Hıdiv Kasrı ve Korusu

Haldun Taner Müze Evi (Kadıköy)

Fenerbahçe Spor Kulübü Müzesi (Kadıköy)

Kazım Karabekir Paşa Müzesi (Kadıköy)

Hababam Sınıfı Müzesi (Üsküdar)

Uçurtma Müzesi (Üsküdar)

Barış Manço Müzesi (Kadıköy)

IMOGA Grafik Sanatlar Müzesi (Üsküdar)

Heybeliada İsmet İnönü Evi Müzesi (adalar)

Kartal Belediyesi Masal Müzesi (Kartal)

Anadolu Yakası ücretsiz müzeler

Sizlere ücretsiz olarak gezebileceğiniz müzelerden de bahsetmek istiyoruz. İstanbul Anadolu Yakası ücretsiz müzeler listemiz şöyle:

Haldun Taner Müze Evi (Kadıköy)

Fenerbahçe Spor Kulübü Müzesi (Kadıköy)

Kazım Karabekir Paşa Müzesi (Kadıköy)

Hababam Sınıfı Müzesi (Üsküdar)

Uçurtma Müzesi (Üsküdar)

IMOGA Grafik Sanatlar Müzesi (Üsküdar)

Heybeliada İsmet İnönü Evi Müzesi (adalar)

Kartal Belediyesi Masal Müzesi (Kartal)

Anadolu Yakası Müze ve Saraylar

İstanbul'un en popüler sarayları arasında Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı, Ihlamur Kasrı, Beylerbeyi Sarayı, Hıdiv Kasrı ilk akla gelenlerden. Bunlardan Beylerbeyi Sarayı, Hıdiv Kasrı ve Küçüksu Kasrı ise Anadolu Yakası'nda bulunuyorlar. Üsküdar'daki Beylerbeyi Sarayı Müzesi, Hıdiv Kasrı ve Korusu, Küçüksu Kasrı, Göztepe'deki İstanbul Oyuncak Müzesi, Burgazada'daki Sait Faik Müzesi, Ataşehir'deki Sabri Artam Vakfı Otomobil Müzesi, Moda'daki Barış Manço Evi ve Üsküdar'daki Uçurtma Müzesi, Anadolu Yakası'nda gezebileceğiniz müze