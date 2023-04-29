İngiliz Sunday Times gazetesi, Sharp’ın eski İngiltere Başbakanı Johnson’ın 800 bin sterlin (19.4 milyon TL) tutarındaki borcuna kefil bulmakta aracı olduğunu ve bu olaydan sonra yine Boris Johnson tarafından BBC Mütevelli Heyeti Başkanlığı’na önerildiğini yazmıştı.



SUNAK TALİMAT VERMİŞTİ



İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da, geçen ocak ayında konuyla ilgili bağımsız bir soruşturma talimatı vermişti. Sharp, dün yayınlanan raporda belirlenen ihlâlin kasıtlı olmadığının kayda geçtiğini ama BBC’nin çıkarlarını öncelediği için Istifa etmeye karar verdiğini söyledi. BBC, İngiliz yıldız futbol yorumcusu Gary Lineker ile kurum arasındaki krizin bu gelişmede rolü olup olmadığını da ele aldı. Lineker, hükümetin sığınmacıları değerlendirmeden önce Ruanda’ya gönderme planını eleştirince programı askıya alınmış sonra bu karardan dönülmüştü. BBC, o krizde Sharp’ın, kendi konumunun zayıflığı yüzünden BBC Genel Müdürü Tim Davie’nin Lineker’ın programını askıya alma kararını destekleyemediğini öne sürdü.