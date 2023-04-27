Bayraktar Kemankeş, Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki son gelişmelerden biridir. Bu mini akıllı seyir füzesi, Baykar Teknoloji tarafından geliştirilmiştir ve Türkiye'nin milli savunma sanayisi atılımları kapsamında ortaya çıkmıştır. Kemankeş, tamamen yerli ve özgün bir tasarıma sahiptir ve jet motorundan, stabilize kamera sistemine kadar tüm parçaları milli üretimdir. Özellikleri arasında 200 km'lik operasyonel menzili, 0.7 Mach dalış sürati ve 30 kg ağırlığı bulunmaktadır.

Bayraktar Kemankeş'in savunma sanayiindeki yeri ve Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki son gelişmeleri, ülkenin milli savunma sanayisi açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Türkiye'nin savunma sanayisi, son yıllarda yaptığı atılımlarla dünya genelinde takdir topluyor. Yerli ve milli projelerle hava, kara ve denizde birçok yeni ürün ortaya çıkaran Türkiye, şimdi de akıllı seyir füzesi Kemankeş ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar, Kemankeş'in ilk kez Teknofest 2023'te sergilendiğini duyurdu. Bu mini akıllı seyir füzesi, tamamıyla yerli ve milli olan jet motorundan, stabilize kamera sistemine, yapay zeka yazılımlarından sistem tasarımına kadar birçok özelliği barındırıyor.

Kemankeş'in operasyonel menzili 200 km'nin üzerinde, dalış sürati ise 0.7 Mach seviyesinde. Ayrıca füzenin ağırlığı da 30 kg olarak belirtiliyor. Bu özellikleriyle Kemankeş, Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki başarısını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli ürünlerine artan ilgi, Türk savunma sanayisinin dışa bağımlılığını da azaltıyor. Yerli ve milli projelerle yüzde 80'lik bir yerlilik oranına ulaşan Türkiye, savunma sanayi ürünlerinin ihracatına da başladı. Başarılı projeler ve ürünler, dünya genelinde takdirle karşılanıyor.