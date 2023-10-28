Zincir Marketlerde İndirim Şenliği: Hangi Marketlerde Hangi Ürünlerde İndirim Var? İşte İndirimli Ürünlerin Listesi!

Zincir marketlerde indirim dalgası kapıda! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın zamanda verdiği indirim talimatı, ülke genelindeki büyük marketler arasında büyük bir rekabete neden oldu. Bu büyük zincirlerin bazıları, belirli ürünlerde yüzde 50'ye varan indirimlerle müşterilerini şaşırtıyor. Öne çıkan bu indirimlerde A101, BİM, ŞOK, Migros ve Tarım Kredi Market'in sunduğu fırsatları inceleyelim.

Cumhurbaşkanı'nın İndirim Çağrısı Marketleri Harekete Geçirdi

Uzun süredir gündemde olan yüksek fiyatlar nedeniyle tüketicilerin yoğun şikayetleri arasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, market zincirlerine indirim yapmaları yönünde talimat verdi. Bu talimatın hemen ardından, büyük zincir marketler belirli ürünlerde yüzde 50’ye varan indirimlerle adeta bir indirim şenliği başlattı.

Hangi Ürünlerde İndirim Var?

Tarım Kredi Market, Migros, A101, ŞOK ve BİM Gibi Devlerde İndirim Rüzgarı!

Büyük market zincirlerinin başını çeken Tarım Kredi Market, Migros, A101, ŞOK ve BİM, belirlenen ürünlerde indirim kampanyalarını tüketicilere sunmaya başladı.

Bu indirimler kapsamında özellikle temel gıda ürünlerinde ciddi fiyat düşüşleri gözlemlenebilir. İndirimde olan ürünler şunlardır:

Et ve süt ürünleri

Yumurta

Sebze ve meyve çeşitleri

Baklagiller

Temel temizlik malzemeleri

Kısacası, tüketiciler için market alışverişi daha cazip hale geldi. Bu fırsatları kaçırmamak adına en yakın zincir marketlerini ziyaret etmekte fayda var!