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Watsons'da yüz temizleyici ürün çeşitleri 75 TL den satışta

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Watsons'da yüz temizleyici ürün çeşitleri 75 TL den satışta
Watsons'ın indirim süresi ve son günü merak ediliyor. Ayrıca Watsons'ın indirimleri sadece online platformunda geçerli mi araştırılıyor. Peki, Watsons indirimi ne zamana kadar geçerli? Watsons sadece online mı? Watsons indirimi son gün ne zaman? İşte detaylar...

WATSONS İNDİRİMİ NE ZAMAN GEÇERLİ?

Watsons'da yüz temizleyici ürün çeşitleri 75 TL olarak satışa çıkarıldı. Yoğun ilgi gören indirimin ne zamana kadar devam edeceği araştırılıyor. Watsons indirimi sadece 28 Eylül Perşembe günü olmak üzere tek gün geçerlidir.

WATSONS SADECE ONLİNE MI?

Watsons indirimi online ve mağazalarda geçerlidir.

Kaynak:Haber Kaynağı

Resmi İlanlar
T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Aktüel
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