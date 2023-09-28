Watsons'da yüz temizleyici ürün çeşitleri 75 TL den satışta

Watsons'ın indirim süresi ve son günü merak ediliyor. Ayrıca Watsons'ın indirimleri sadece online platformunda geçerli mi araştırılıyor. Peki, Watsons indirimi ne zamana kadar geçerli? Watsons sadece online mı? Watsons indirimi son gün ne zaman? İşte detaylar...