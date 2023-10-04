Türk Telekom, Müşterilerine Yüksek Hızlı İnternet Deneyimi Sunan Fiber Teknoloji Evinde Paketleri İle Öne Çıkıyor!

Türk Telekom, teknoloji ve dijital dönüşüm alanındaki liderliğini sürdürerek, Türkiye genelinde müşterilerinin yüksek hızlı internet ihtiyaçlarına yönelik "Fiber Teknoloji Evinde Paketleri" ile çözümler sunuyor.

Türk Telekom'un evde internet müşterileri, çeşitli hız seçenekleri olan 100, 200, 500 ve 1000 Mbps yüksek hızlı internet paketlerini online başvurularında geçerli olan ilk ay ücretsiz avantajı ve 24 ay fiyat garantisi ile satın alma imkanına sahiptir.

Türkiye’nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom, sabit internet pazarının lideri olarak 81 ilde müşterilerinin yüksek hızda internet ihtiyacını karşılarken, katma değerli yüksek hız kampanyalarıyla da özel avantajlar sağlıyor.

‘Fiber Teknoloji Evinde Paketleri’ ile 24 ay fiyat garantisi

Türk Telekom, ‘Fiber Teknoloji Evinde’ kampanyası ile yeni evde internet müşterilerine 24 ay sözlerine karşılık 100-200-500-1000 Mbps limitsiz fiber internet paketleri 24 ay fiyat garantisi ile sunuyor. Türk Telekom ayrıca ‘Fiber Teknoloji Evinde Paketleri’ ile birlikte cihazları zararlı yazılım ve virüslere karşı koruyan McAfee virüs koruma programını da bir arada sunarak, müşterilerin tüm ihtiyaçlarının tek pakette karşılanmasını hedefliyor.

Fiber Teknoloji Evinde Paketleri’ni satın alan müşteriler, Türk Telekom Prime ayrıcalıklarından yararlanma imkânı elde ederken, ihtiyaç duymaları halinde Wi-Fi 6 teknolojili premium modemi 24 ay fiyat garantisi ve avantajlı fiyatlarla alabiliyor.

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, “Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom olarak, 81 ildeki fiber altyapımızla müşterilerimizin yüksek hızlı internet ihtiyaçlarını karşılarken yenilikçi ürün ve hizmetlerimizi avantajlı tekliflerle sunmaya devam ediyoruz. Portföyümüzdeki 1000 Mbps’ye varan yüksek hızlı fiber internet paketlerini tercih eden müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel ayrıcalıklar sağlayarak fiber internet keyfini artırıyoruz” dedi.

Online başvuruya özel ilk ay ücretsiz

Fiber Teknoloji Evinde Paketleri’ne online başvuru yapan müşteriler, internet kullanımlarının ilk ayında herhangi bir ücret ödemiyor. Sadece online başvuruda geçerli ilk ay ücretsiz fırsatından yararlanmak için Türk Telekom web sitesi ya da Türk Telekom uygulamasına giriş yapılarak hızla ve kolaylıkla evde internet yeni abonelik başvurusu yapılabiliyor. Fiber Teknoloji Evinde Paketleri’ni satın almak isteyen müşteriler, https:// turktelekom.ly/ fiberteknolojievinde linkinden paketleri inceleyebiliyor.

Fiber Teknoloji Evinde müşterilerine özel dijital eğlence paketi aylık 19,90 TL

Fiber Teknoloji Evinde kampanyası ile yerli ve yabancı kanallar, spor, sinema, dizi, belgesel, çocuk, yaşam, eğlence ve müzik kanallarının bir arada olduğu Tivibu Go Süper ve milyonlarca şarkıyı özgürce dinleyebileceğiniz Muud ürünlerinin yer aldığı Dijital Eğlence paketi, Fiber Teknoloji Evinde müşterilerine özel aylık sadece 19,90 TL’ye sunuluyor.