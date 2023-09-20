Trendyol Alışverişinde N Kolay Kredi Fırsatı

Aktif Bank'ın öncü dijital bankacılık hizmeti N Kolay, Türkiye'nin e-ticaret liderlerinden Trendyol ile iş birliğine imza atıyor. Bu eşsiz iş birliği sayesinde, N Kolay kullanıcıları, Trendyol mobil platformunda 500 TL'den 50.000 TL'ye kadar olan alışverişlerini kolaylıkla kredilendirebiliyor. Üstelik bu hizmetten "N Kolay Taksit Alışveriş Kredisi" ile dosya masrafı olmadan, günün her saatinde yararlanabilirler. Trendyol'un zengin ürün kataloğunda, bu krediyi kullanarak alışveriş yapabilmek için kredi kartına gerek duyulmamaktadır.

N Kolay müşterileri, artık Trendyol'dan yapacakları alışverişlerde kredi kartı limitlerine takılmadan, "N Kolay Taksit Alışveriş Kredisi" ile rahatça ödeme yapabilecekler.

E-Ticarette Yeni Dönem

Aktif Bank ve Trendyol'un bu stratejik iş birliğiyle ilgili olarak, Aktif Bank Perakende ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Pınar Yılmaz şunları belirtti: "N Kolay, dijital bankacılık alanında lider markalarla yaptığı iş birlikleriyle sektörde öne çıkıyor. E-ticaret, pandemi süreciyle birlikte hayatlarımızın vazgeçilmez bir unsuru haline geldi. Geçen yılın verilerine göre, e-ticaret hacmi bir önceki yıla kıyasla %116 artış gösterdi. Dijitalleşen dünyada hız ve kolaylık büyük bir önem kazanırken, N Kolay olarak müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya odaklanıyoruz. Trendyol alışverişlerini, 'N Kolay Taksit Alışveriş Kredisi' fırsatıyla kredi kartı sınırlamaları olmadan yapmalarını sağlıyoruz. Müşterilerimize dijital, hızlı ve basit başvuru süreçleriyle kredi kullanma fırsatı sunarken, sektör liderleriyle yaptığımız iş birlikleriyle yenilikçi çözümlerle ön planda olmayı sürdürüyoruz."

Bu iş birliği, Türkiye e-ticaret sektöründe müşterilere sunduğu avantajlarla dikkat çekiyor ve kullanıcılara daha kolay, hızlı ve dijital bir alışveriş deneyimi vaat ediyor.