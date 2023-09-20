TMO Duyurdu! Ayçiçek Yağı 104 TL'ye Düştü!

Ayçiçeği yağı, Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biridir. Hem sağlıklı hem de lezzetli olan bu yağ, birçok yemeğin ana malzemelerinden biridir. Son dönemde gıda fiyatlarındaki artışlar nedeniyle ayçiçek yağı da tüketiciler için önemli bir gıda maddesi haline gelmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), bu noktada tüketicilere destek olmak amacıyla ayçiçek yağı fiyatlarında önemli bir indirim yapmıştır.

TMO'NUN GÜNCEL AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI ŞU ŞEKİLDEDİR:

TMO Ayçiçek Yağı 5 lt - 150,00 TL: Ekonomik ve büyük ambalajıyla aileler için ideal bir seçenek. Ayçiçek 1lt X 4 Adet - 209,15 TL: Pratik ve kullanışlı 1 litrelik şişelerde 4 adet ayçiçek yağı. Olin Ayçiçek Yağı 5 lt Teneke x 4 Adet - 933,61 TL: Kaliteli ve dayanıklı teneke ambalajda 4 adet ayçiçek yağı. Orkide Ayçiçek Yağı 5 lt Pet - 271,27 TL: Orkide kalitesiyle 5 litrelik ekonomik ambalaj. OLIN AYCICEK 2 LT - 104,73 TL: Orta boyutta kullanım için uygun 2 litrelik ambalaj. Emek Ayçiçek Yağı 500 Ml - 29,00 TL: Küçük ambalajda pratik kullanım için ideal.

TMO'nun bu indirimli fiyatları, tüketicilere bütçe dostu bir alternatif sunuyor. Ayçiçek yağı, mutfakların vazgeçilmezi olduğu için bu tür indirimler, aile bütçelerine katkı sağlayabilir.

Ancak stokların sınırlı olduğu unutulmamalıdır. TMO'nun bu özel fiyatlarına sahip olmak isteyenler, stoklar tükenmeden en yakın TMO satış noktasına veya markete başvurmalıdırlar. Ayrıca, indirimli ayçiçek yağı fiyatlarını yakından takip etmek için TMO'nun resmi internet sitesini ziyaret etmek de faydalı olacaktır.