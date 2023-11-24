Teknosa'dan Yılbaşı Öncesi Dev İndirim Fırsatı: Yeni Yıl Alışverişlerinizde Büyük Tasarruf!

Türkiye'nin teknoloji perakende sektörünün öncüsü Teknosa, müşteri sadakat programı TeknoClub ile alışveriş deneyimini yeniden şekillendiriyor. TeknoClub üyeleri, Kasım ayı boyunca yapacakları alışverişlerle büyük indirimler kazanacak ve bu indirimleri yılbaşı alışverişlerinde kullanabilecek.

TeknoClub Üyelerine Özel İndirimler

24-30 Kasım tarihleri arasında Teknosa mağazalarında ve online platformlarda yapılan alışverişler, TeknoClub üyelerine özel avantajlar sunuyor. Elektronik cihazlardan beyaz eşyalara, geniş bir ürün yelpazesinde cazip fırsatlar mevcut. 10 bin ile 20 bin TL arasında alışveriş yapan üyeler 1000 TL, 20 bin ile 40 bin TL arasında alışveriş yapanlar 2000 TL, 40 bin TL üzeri alışverişlerde ise 4 bin TL indirim kazanıyor.

Yılbaşı Alışverişlerinde İndirim Fırsatları

Kazanılan indirimler, 15 Aralık-1 Ocak tarihleri arasında yapılacak yılbaşı alışverişlerinde geçerli olacak. 10 bin TL ve üzerindeki alışverişlerde kullanılabilecek bu indirimler, yılbaşı hazırlıklarını daha ekonomik hale getirecek.

TeknoClub Üyeliği Nasıl Alınır?

TeknoClub üyeliği için Teknosa'nın web sitesi, mağazaları ve mobil uygulamalar üzerinden kolayca kayıt olunabilir. Alternatif olarak, TEKNOCLUB yazıp 7889'a SMS göndererek de üyelik işlemleri gerçekleştirilebilir. Kampanyadan yararlanmak için 10 Aralık 2023 tarihine kadar üye olmak gerekmektedir.

TeknoClub Üyelik Avantajları

TeknoClub üyeleri, harcamalarına göre üyelik seviyelerini yükseltebilir ve TeknoPlus, TeknoPro, TeknoElit gibi üst düzey üyeliklerle daha fazla avantajdan yararlanabilir. Bu avantajlar arasında özel kampanyalar, doğum günü indirimleri, üçüncü parti markalarda geçerli ek indirimler, ücretsiz kargo, öncelikli çağrı merkezi ve servis hizmetleri, sürpriz hediyeler ve çok daha fazlası bulunmaktadır.