Teknosa'dan 100 bin TL değerinde Teknosa hediye çeki

Teknoloji sektörünün devleri Teknosa, Intel Türkiye, Lenovo Türkiye ve Microsoft iş birliğiyle hayata geçen yarışma serisi ‘Teknosa Gaming Parkour’, tüm hızıyla devam ediyor. Oyun bilgisayarlarının güçlü soğutma performansına atıfla ‘Oyunda Buz Çağı Başlıyor’ mottosuyla hayata geçen yarışma, ilk durağı olan Ankara’dan sonra İstanbul’da da büyük ilgi gördü. Katılımcılar, Vadistanbul ve Cevahir Exxtra etkinliklerinde Forza Horizon 5, FIFA 2023, Fortnite ve Mortal Kombat 11 gibi dünyaca ünlü oyunları oynayarak, verilen parkur görevlerini tamamladı. Vadistanbul’daki etkinliğe en az 1000 kişi katılırken, Youtuber ve Twitch yayıncısı Pqueen ile fotoğraf çektirmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

En iyi dereceyi alana 100 bin TL değerinde Teknosa hediye çeki

‘Teknosa Gaming Parkour’ kapsamında Ankara ve İstanbul’un yanı sıra Antalya, İzmir, İzmit ve Eskişehir’deki 15 mağazada da oyunseverler bir araya gelecek. Aralık ayına kadar sürecek yarışmalar sonunda 15 mağazada oyunu başarılı şekilde tamamlayan yarışmacılar arasında en hızlı olanlar belirlenecek ve 15 finalist en iyi olmak için tekrar yarışacak. Turnuvada en iyi dereceyi alan yarışmacı 100.000 TL değerindeki Teknosa hediye çekinin sahibi olacak. Ayrıca etkinlik kapsamında en iyi dereceyi elde eden katılımcılar 2000 TL değerinde Teknosa hediye çeki ve 1 yıllık Xbox Game Pass üyeliğini kazanma şansını yakalayacak. Teknosa’nın sürpriz ödül heyecanına sadece kazananlar değil, yarışmaya katılan herkes ortak olacak. Turnuvaya katılan tüm yarışmacılar, 1 aylık Xbox Game Pass üyelik ödülünü kazanarak oyun dünyasına daha fazla erişim sağlama imkânı elde edecek.

Teknosa Gaming Parkour takvimi şöyle: