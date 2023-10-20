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Tarım Kredi'de büyük indirim günü! Kavurmadan yağa fiyatlar düştü:

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Tarım Kredi'de büyük indirim günü! Kavurmadan yağa fiyatlar düştü:
Ailelerin pek çok üründe fiyat araştırması yaptığı zincir marketlerden biri olan Tarım Kredi Marketleri 16 Ekim - 2 Kasım 2023 katalog yayınlandı. Birçok üründe indirim yapan Tarım Krediye maaşını çeken koşuyor. İşte detaylar haberimizde...

Ailelerin pek çok üründe fiyat araştırması yaptığı zincir marketlerden biri olan Tarım Kredi Marketleri 16 Ekim - 2 Kasım 2023 katalog yayınlandı. Birçok üründe indirim yapan Tarım Krediye maaşını çeken koşuyor. İşte detaylar haberimizde...

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BU FIRSATLARI KAÇIRMAYIN

TK Anadolu ayçiçek yağı 1 L 38 TL

TMO Fındık yağı 4 L 300 TL

TK Makarna çeşitleri 14.50 TL

TK Anadolu Osmancık pirinç 1 kg 33.90 TL

TK Kırık pirinç 1 kg 19.90 TL

TK Anadolu nohut 1 kg 32.90 TL

TMO Kırmızı mercimek 1 kg 21.90 TL

TK ton balığı 3x80 g 56.90 TL

TK yarım yağlı süt 1 L 18.50 TL

Kaynak:Haber Kaynağı

Aktüel
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