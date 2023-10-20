Tarım Kredi'de büyük indirim günü! Kavurmadan yağa fiyatlar düştü:

Ailelerin pek çok üründe fiyat araştırması yaptığı zincir marketlerden biri olan Tarım Kredi Marketleri 16 Ekim - 2 Kasım 2023 katalog yayınlandı. Birçok üründe indirim yapan Tarım Krediye maaşını çeken koşuyor. İşte detaylar haberimizde...