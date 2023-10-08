Tarım Kredi Market'ten Tuvalet Kağıdı, Ayçiçek Yağı ve Çayda Dev İndirimler!

Ülkemizdeki ekonomik zorluklar ve artan fiyatlar, vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırıyor. Temel ihtiyaçlarını karşılamak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Bu nedenle, zincir marketlerin yaptığı indirimler vatandaşlar için büyük bir öneme sahip. Son olarak, Tarım Kredi Market, ayçiçek yağı, çay, tuvalet kağıdı gibi temel ürünlerde indirim kampanyası başlattı.

Tarım Kredi Market, uygun fiyatlarla temel gıda ve temizlik ürünlerine ulaşmayı kolaylaştırıyor. Özellikle sofraların vazgeçilmezi olan ayçiçek yağı, çay ve tuvalet kağıdı gibi ürünlerdeki fiyat artışları, vatandaşları zorluyordu. Ancak Tarım Kredi Market, bu ürünlerde yaptığı indirimlerle vatandaşların cebini koruyor.

İşte Tarım Kredi Market'in Eylül 2023 Aktüel kataloğunda yer alan bazı indirimli ürünler:

16'lı Tuvalet Kağıdı: 72,90 TL

5 Litre Ayçiçek Yağı: 150 TL

1 KG Çay: 96,90 TL

Havlu: 46.90 TL

Sıvı Sabun: 18,50 TL

6'lı Kağıt Havlu: 46,90 TL

Islak Cep Mendili: 8,90 TL

Islak Havlu: 13,90 TL

Selpak Tuvalet Kağıdı: 60 TL

200 Adet Peçete: 13,90 TL

Çikolata Kaplamalı Gofret: 3 TL

Eti Bar: 5,25 TL

Tarım Kredi Market, vatandaşların temel ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayarak ekonomik olarak rahatlamalarına katkı sağlıyor. Bu indirimler, özellikle büyük ailelere ve düşük gelirli vatandaşlara büyük bir destek oluyor.

Ekonomik sıkıntılarla başa çıkmak herkes için zor olabilir, ancak bu tür indirimlerle gıda ve temizlik ürünlerine daha uygun fiyatlarla ulaşmak mümkün hale geliyor. Tarım Kredi Market, vatandaşların bütçelerini korumalarına yardımcı oluyor ve temel ihtiyaçlarına erişimi kolaylaştırıyor. Ayrıca, bu tür indirimlerle alışveriş yaparken tasarruf etmek de mümkün oluyor.